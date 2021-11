Markkleeberger Betrieb bewahrt „geheime Kunst“ der Polsterei

Markkleeberg

In wenigen Tagen wird das Schaufenster in der Hauptstraße 84 die Augen der Passanten wieder zum Leuchten bringen. Die romantische Weihnachtsszene im Miniaturformat erfreut in der Adventszeit seit mehr als 25 Jahren kleine und große Markkleeberger. Während sich am Bild der rund um den Christstollen versammelten Puppenfamilie kaum etwas ändern wird, hat sich in der dahinterliegenden Werkstatt der Polsterei Roßberg jedoch allerhand getan.

Reinhardt Roßberg hat seinen Betrieb im vergangenen Jahr endgültig an Torsten Otto übergeben. Für den 52-jährigen Handwerksmeister, der neben seiner Ausbildung zum Polsterer auch über eine zusätzliche Qualifikation als Restaurator im Handwerk verfügt, sei das ein Glücksfall gewesen. „Es war eine behutsame Geschäftsübergabe“, sagt Otto. „Sie begann im Jahr 2018 und so konnte ich in das Unternehmen quasi hineinwachsen, Kunden kennenlernen und mich mit dem Portfolio vertraut machen.“

Zwischen Thron und Kaiserzimmer

Die Zeit, in der er mit Meister Roßberg Hand in Hand arbeitete, möchte Torsten Otto nicht missen. „An seiner Seite durfte ich an Aufträgen mitarbeiten, von denen andere Berufskollegen träumen“, sagt er und gerät dabei ins Schwärmen. „Wir haben 2019 den Thronsessel von August dem Starken restauriert oder im Bergpalais Pillnitz die Wandbespannung des Kaiserzimmers erneuert – alles in traditioneller Handarbeit“, erinnert sich der gelernte Facharbeiter für Polstertechnik, der 1995 seinen Meisterbrief erwarb und gemeinsam mit seinem Cousin bis 2017 die Gohliser Polsterei Otto in der Coppistraße führte. Jetzt also eine neue Etappe in Markkleeberg.

„Ein regelrechtes Wunderwerk geschnürter Federtechnik.“ Quelle: André Kempner

„Rein von der Arbeit her ist das keine Umstellung“, sagt Otto lächelnd. „Ich habe hier das Glück, weiterhin in der Restaurierung arbeiten zu dürfen.“ Und das nicht nur für namhafte Auftraggeber aus dem Bereich der Denkmalpflege. Aktuell hat der Meister einen Barock-Stuhl aus der Zeit um 1790 auf dem Werktisch. Ein Privat-Auftrag einer Familie, die das kostbare Erbstück erhalten möchte. „Nicht bei jedem Kunden stößt man auf so viel Wertschätzung“, hat Otto in seiner beruflichen Laufbahn festgestellt. Die Restaurierung eines solchen Möbels koste nicht selten mehr als die Anschaffung eines neuen Stücks. Nicht nur die solide Handwerksarbeit hat ihren Preis, sondern auch die bereits vor 250 Jahren verwendeten nachhaltigen Materialien.

Die geheime Kunst der Polsterei im Grassimuseum

„Im Süden Deutschlands verwendete man beispielsweise vorwiegend Moospolster, im Norden eher Seegras. Das muss man besorgen, bearbeiten und originalgetreu verwenden“, erklärt der Meister. Noch anspruchsvoller sei die Beschaffung und Verarbeitung der Stoffe für die Bezüge. „Sie sind handgewebt und haben Muster, die man beim Beziehen berücksichtigen muss“, sagt Otto. „Ein Karo-Muster von der Rückenlehne muss sich optisch ohne Versatz auf der Sitzfläche fortsetzen.“ Noch schwieriger sei das beispielsweise bei floralen Mustern umzusetzen.

All diese handwerklichen Etappen bei der Herstellung oder Restaurierung von Polstermöbeln können Interessenten bald auch detailgetreu verfolgen. Gemeinsam mit rund zehn Kollegen bereitet Otto gerade die Ausstellung „Besessen – die geheime Kunst der Polsterei“ vor, die 2022 im Leipziger Grassimuseum laufen soll. Und Geheimnisse gibt es in diesem Handwerk viele. „Unter dem dekorativen Bezug eines Polstermöbels verbirgt sich oft ein regelrechtes Wunderwerk geschnürter Federtechnik“, macht Meister Otto neugierig.

Von Rainer Küster