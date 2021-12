Markkleeberger Bürger-Deko: „Einfach zu schön, um entsorgt zu werden“

Markkleeberg

Manchmal sind es ganz kleine, im Alltag fast unscheinbare Dinge, die etwas Großes auslösen. So wie die Kugel, die im Dezember vergangenen Jahres plötzlich am Markkleeberger Weihnachsbaum auf dem Bahnhofsvorplatz hing. Wer sie dort aufgehängt hat und warum, ist noch heute ein Geheimnis, von denen es in der Weihnachtszeit so viele gibt. Aber was sich daraus entwickelt hat, ist eine ganz besondere Markkleeberger Weihnachtsgeschichte, die von den Bürgerinnen und Bürgern selbst geschrieben wurde. Denn bald gesellten sich eine Schleife dazu, dann ein Stern und ein Engel und schließlich sogar kleine Bastelarbeiten aus Markkleeberger Kinderzimmern. Der Baum wurde zum Anziehungspunkt, Stadtgespräch und Thema in den sozialen Netzwerken - bis das beliebte Gehölz im Januar den Weg aller ausgedienten Christbäume nehmen sollte.

Zu schön für die Tonne

„Der angebrachte Schmuck war einfach zu schön, um entsorgt zu werden“, erinnert sich Conny Brandt. Gemeinsam mit ihren Kollegen vom benachbarten Sportbad habe sie den Baum deshalb vor dessen Abtransport sorgsam abgeschmückt und die Dekoration im Technikkeller der Markkleeberger Freizeiteinrichtung eingelagert. „Viele Passanten hatten den Wunsch geäußert, dass sich aus dieser schönen Aktion eine Tradition entwickeln sollte“, erinnert sich Schwimmmeister André Rühl. Sein Kollege Jan Modrzynski bestätigt: „Also lag es doch nahe, den Schmuck vom letzten Jahr als Ausgangspunkt dafür zu nutzen.“ Und so holte das Sportbad-Team nun die eingelagerte Bürger-Deko aus dem Keller und hat die diesjährige Tanne wieder festlich eingekleidet, um die Markkleeberger zur neuerlichen Gestaltung zu motivieren.

Täglich wird es mehr

„Bereits diese Aktion hat eine Menschenansammlung auf dem Bahnhofsvorplatz ausgelöst“, strahlt Conny Brandt und berichtet: „Eine Mutter hat mit ihren Kindern sogar spontan mitgemacht.“ Inzwischen sind schon zahlreiche weitere Sternchen, Kugeln und Basteleien aus Markkleeberger Wichtelstuben hinzugekommen und täglich werden es mehr. Es scheint in der Tat eine schöne Tradition zu werden, was da einst mit einer kleinen Kugel seinen unscheinbaren Anfang nahm.

Von Rainer Küster