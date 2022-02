Markkleeberger Bürgerinitiative sieht Verfahrensfehler

Markkleeberg

Möglicherweise ist mit dem Ende der Auslagefrist die erste Hürde für den Vorentwurf des neuen Markkleeberger Flächennutzungsplanes (FNP) doch noch nicht genommen. Nachdem es im Rahmen der Auslage von mehreren Seiten Kritik an Einzelheiten des Papiers gab, stellt die Bürgerinitiative „Ortsentwicklung Auenhain/Wachau“ jetzt sogar das gesamte Verfahren infrage. In einer Anzeige bei der Stabsstelle Kreisentwicklung des Landkreises Leipzig fordern die Antragsteller deshalb eine Wiederholung dieses Verfahrensschrittes unter Wahrung „demokratischer und beteiligungsrechtlicher Anforderungen“.

Unter anderem bemängelt die Bürgerinitiative (BI) die Unvollständigkeit der zur Einsichtnahme vorgelegten Unterlagen sowie „umfangreiche Widersprüche und Zielkonflikte“. In einer der Anzeige beigefügten Stellungnahme werden insgesamt sechs Punkte aufgezählt, die nach Meinung der BI unter anderem die Anforderungen einer frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nicht erfüllen. Darüber hinaus wurden noch 13 Hinweise angeführt, die im Falle eines neuerlichen Verfahrens berücksichtigt werden sollen. Das Spektrum der Kritikpunkte reicht von mangelhaften Begründungen über unleserliche Zeichnungen und in ihnen enthaltene Fehler oder veralteten Kartengrundlagen bis hin zur Angabe überholter statistischer Daten.

Alternativen werden vermisst

Ihn störe vor allem, dass der Vorentwurf keinen Raum für eine Auseinandersetzung mit Alternativen biete, sagt der Auenhainer Christian Heandel, einer der Aktivposten in der BI und beruflich selbst in der Bauleitplanung tätig. „Es werden keinerlei Varianten zur Diskussion gestellt“, bemängelt er und führt beispielhaft an: „Für die Erweiterung des Waldparkplatzes steht aktuell das Abholzen und Betonieren zur Debatte. Die Errichtung eines weniger flächenintensiven Parkhauses oder die verstärkte Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sind demnach gar keine Optionen.“ Sicher könne am Ende die Erkenntnis stehen, dass ein Parkplatz die beste Lösung ist, aber „dann wäre das wenigstens das Ergebnis einer Diskussion.“

Bedenklich: Obwohl sie sich in privaten Grundstücken befinden, wurden von der Bürgerinitiative aufgestellte Schilder beschädigt oder gar entwendet. Die BI fordert daher, die Auseinandersetzung sachlich und mit legitimen Mitteln zu führen. Quelle: Andre Kempner

In der Markkleeberger Stadtverwaltung sieht man das anders. Im Gegensatz zu Bebauungsplänen, die Varianten aufweisen, sei ein Flächennutzungsplan eine rein informelle Planung, teilt Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) mit. Eine Änderung des FNP ergebe sich durch die Diskussion. „Über die Ausweisung der Flächen und der möglichen damit einhergehenden Art der Ausweisung entscheiden die Gremien“, so der OBM. Auch die Kritik der BI, dass dem Vorentwurf kein Umweltbericht beigefügt war, wird seitens der Verwaltung entkräftet. „Parallel zur frühzeitigen Behördenbeteiligung für den Flächennutzungsplan soll das Scoping-Verfahren zur Festlegung von Umfang und Detaillierungsgrad der strategischen Umweltprüfung für den Landschaftsplan durchgeführt werden“, heißt es auf LVZ-Anfrage aus dem Rathaus. Demnach fließen die Ergebnisse in den Landschaftsplan ein, aus dem der Umweltbericht erstellt werde, der wiederum Bestandteil des eigentlichen Entwurfes sei. Aktuell befinde man sich in der Etappe eines Vorentwurfes.

Kommunalaufsicht prüft

Ähnlich argumentiert auch der Landkreis, der mitteilt, in dieser frühen Phase der Planfortschreibung noch keine Stellungnahme abgeben zu können. „Die kommunalrechtliche Prüfung kann erst erfolgen, wenn der Beschluss zur Feststellung des Flächennutzungsplanes gefasst wurde, wovon die Kommune noch weit entfernt ist“, teilt das Büro des Landrats mit. Gleichwohl befasse sich die Kommunalaufsicht aktuell mit der Anzeige der BI, es liege aber noch kein Ergebnis vor.

Die Mitarbeiter der Behörde müssen sich bei ihrer Prüfung auch mit Detailfragen beschäftigen. Unter anderem kritisiert die BI eine überdurchschnittlich starke Beanspruchung landwirtschaftlicher Flächen für individuellen Wohnbau in Auenhain und Wachau. Im FNP sei die Ortschaft mit zwei neuen Aufstellungsbeschlüssen im Vergleich zur Stadt ungleich stark betroffen. „Es drängt sich der Anschein auf, als würde der FNP hier aus den Aufstellungsbeschlüssen für Bebauungspläne entwickelt und nicht umgedreht. Dies widerspricht dem Entwicklungsgebot“, argumentiert die Bürgerinitiative, die mit einer Antwort der Kommunalaufsicht am 15. Februar rechnet.

