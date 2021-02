Wenn am Montag wieder die Schule beginnt, wird auch in Leipzigs Nachbarstädten nicht alles nach Plan laufen. Zu hoch sind die Schneeberge, die auch dort viele Nebenstraßen blockieren. An der Grundschule in der Rilkestraße sind deshalb am Sonntag Markkleeberger zur Selbsthilfe geschritten.