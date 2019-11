Markkleeberger „Energieteam“ holt sich Zertifikat in Dresden ab

Markkleeberg

Die Stadt Markkleeberg war am Montag eine der neun sächsischen Städten und Gemeinden, die in Dresden im Rahmen der 12. Jahrestagung „Kommunaler Energie-Dialog Sachsen“ von der Sächsischen Energieagentur Saena mit dem European Energy Award (EEA) ausgezeichnet wurde. Ein fünfköpfiges „ Energieteam“ mit Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD), Tim Fischer, Alexander Kerns, Frank Schumann und Thomas Kaplinski holte sich das begehrte Zertifikat persönlich ab.

Stolz auf jahrelanges Engagement

„Vor dem Hintergrund jahrelanger engagierter Arbeit der Mitarbeiter in der Stadtverwaltung, die viele kreative Ideen eingebracht haben, dürfen wir sehr stolz auf die Zertifizierung sein“, bekannte Schütze. Der Klimaschutz sei momentan in aller Munde, doch arbeite man in Markkleeberg bereits seit Jahren kontinuierlich daran, auch im Bereich Energiepolitik. Nicht zuletzt, um steigende Energiepreise und Klimaschutz-Anforderungen mit knappen Haushaltsbudgets unter einen Hut zu bringen. Bereits 2014 bekam die Stadt als damals 300. Kommune in Deutschland die Teilnahmeurkunde für die Aufnahme in das EEA-Programm.

„Die positiven Erfahrungen anderer Kommunen, die sich am European Energy Award beteiligen, zeigen auch uns den Weg. Die Energieeffizienz kommunaler Gebäude oder das Thema Elektromobilität werden Schwerpunkte unserer Arbeit sein. Überzeugt hat uns, dass der EEA kein Konzept erzeugt, das in der Schublade verschwindet, sondern einen Prozess mit Nachhaltigkeit darstellt“, erklärte damals Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD). Inhaltlich ist das heute nach wie vor aktuell. Inzwischen sind zahlreiche Maßnahmen umgesetzt worden.

Mehr Licht, weniger Energie

So werden die öffentliche Straßenbeleuchtung und die Lichtsignalanlagen beständig modernisiert. Neben dem Einsatz zentraler Steuerungstechnik und einem konsequenten Zählerwesen wird die Umstellung auf LED-Technik vorangetrieben. Bei 53 Prozent der öffentlichen Straßenbeleuchtung ist das schon passiert. „In diesem Bezug sind wir vorbildlich“, sagt der OBM. „Die Zahl der Lichtpunkte hat sich verdoppelt, dennoch haben wir aber 200 000 Kilowattstunden Energie eingespart.“

Energiemanagement und Umweltschutz im Blick

Im Amt für Gebäude und Liegenschaften spiele das Energiemanagement eine große Rolle, beim Verbrauch von Gas, Wasser und Strom in den städtischen Gebäuden bemühe man sich um Einsparungen. Bei Neubauten wie der Kita Purzelbaum im Sonnenweg werde beispielsweise Geld für umweltfreundliche und effektive Heizsysteme in die Hand genommen.

Der Markkleeberger Stadtrat hat bereits 2016 ein energiepolitisches Arbeitsprogramm gebilligt und in seiner Oktober-Sitzung ein integriertes Klimaschutzkonzept verabschiedet, das unter anderem die Fortführung des European Energy Award für die nächste Förderperiode bis zum 31. März 2023 vorsieht. Umweltminister Thomas Schmidt betonte in Dresden, EEA-Kommunen nutzten überdurchschnittlich häufig Förderprogramme von Bund und Freistaat. Die systematische Analyse von Schwachstellen und die Umsetzung in geförderte Projekte schone somit den Geldbeutel.

Von Gislinde Redepenning