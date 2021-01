Die Markkleeberger Grünen haben ihre Ziele für das Jahr 2021 formuliert. Sie wollen noch mehr Markkleeberger überzeugen, mit grüner Power in die Zukunft zu blicken.

Die Förderung des Radverkehrs ist eine zentrale Forderung die Grünen. So sicher wie auf dem Radweg in Gaschwitz sind Pedalritter in der Stadt kaum unterwegs. Quelle: André Kempner