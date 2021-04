Markkleeberger Grundschule gewinnt dickes Digitalpaket

Markkleeberg

Warmer Regen im April: Die Grundschule Markkleeberg-Mitte hat bei der Spendenauslosung „smarte Schulen – clevere Kids“ einen der Preise gewonnen und kann sich damit digitale Technik im Wert von 10 000 Euro zulegen. An der Aktion des Versicherers DEVK hatten sich deutschlandweit rund 4800 Schulen beteiligt, 200 davon wurden als Gewinner ausgelost.

Anmeldung auf den letzten Drücker

„Der sehr rührige Förderverein unserer Schule hat erst kurz vor Meldeschluss davon erfahren und die Unterlagen auf den letzten Drücker eingereicht“, strahlt Schulleiterin Silke Marschner angesichts des unerwarteten Gewinns.

Allerdings wird der Preis nicht in Form von Geld ausgezahlt. „Bedingung ist, dass der Betrag in die Digitalisierung der Schule fließt“, weiß Marschner. Daher habe man sich entschieden, ein ActivePanel zu kaufen. Die interaktive Schultafel koste rund 7 000 Euro. Weitere 2 000 Euro sollen in die Anschaffung von elf digitalen Dokumentenkameras fließen, deren analoge Vorgänger noch unter den Bezeichnungen Polylux oder Overhead-Projektor bekannt waren.

Geld fließt in digitale Ausstattung

„Für den Restbetrag legen wir uns dann noch Headsets und Mausgeräte zu, mit denen wir die aus dem Digitalpaket finanzierten Laptops komplettieren“, freut sich die Schulleiterin.

Die interaktive Tafel wurde bereits am Freitag geliefert. Es handelt sich um ein mobiles Panel, das auf Rollen steht und nicht fest in einem Klassenraum installiert werden muss. „Das ist auch gut so, denn unsere Schule ist noch nicht fest vernetzt. Die Tafel kann vorerst nur per W-LAN mit dem Internet verbunden werden und muss deshalb in der Nähe des Routers stehen“, weiß Silke Marschner.

Aber auch hier kündigt sich Licht am Ende des Tunnels an. Der Markkleeberger Stadtrat hat erst vor wenigen Tagen den Weg für die vorfristige Finanzierung weiterführender Planungsleistungen im Bereich der Netzwerk-Infrastruktur an den Schulen geebnet. Damit könnte auch das Netzwerk an der Grundschule Mitte noch deutlich vor Ende des Förderzeitraumes für den Digitalpakt Schule in Betrieb gehen. Bis dahin heißt es auch für die Lehrerinnen und Lehrer, sich im Umgang mit der neuen Technik zu üben. Eine erste Online-Schulung zur Nutzung der interaktiven Schultafel habe bereits stattgefunden, berichtet die Schulleiterin. Jetzt werde das Panel schrittweise in den Unterricht integriert.

Von Rainer Küster