Markkleeberger Gymnasium wird Schule ohne Rassismus

Markkleeberg

Über viele Jahre hat sich eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern um Abiturientin Elisabeth Schreiber um die Aufnahme des Rudolf-Hildebrand-Gymnasiums (RHS) ins Netzwerk „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ bemüht. Das ist ihnen jetzt gelungen. Seit einer Feierstunde am Donnerstag schmückt ein entsprechendes Schild die Fassade – nicht das Ende ihres Engagements, sondern der Beginn einer herausfordernden Aufgabe.

Mehrheit muss sich bekennen

Um Teil des Netzwerks zu werden, müssen sich mindestens 70 Prozent aller Schulmitglieder, also alle Menschen, die an dem jeweiligen Institut lernen, lehren oder arbeiten, in einer geheimen Abstimmung verpflichten, aktiv gegen alle Arten von Diskriminierung und Ungerechtigkeit, ob Rassismus, Sexismus oder Homophobie, einzustehen und nicht wegzuschauen.

Mit einem kleinen Festprogramm, hier die Band Banda Comunale, wurde die Verleihung des Titels gefeiert. Quelle: Andre Kempner

„Das war ein steiniger Weg, aber wir haben es als Gruppe geschafft“, freute sich die ehemalige Schülerin. Die RHS repräsentiere sich jetzt auch nach außen als weltoffen und tolerant. „Wir werden aufstehen, wenn wir Ausgrenzungen gewahr werden“, versprach die stellvertretende Schulleiterin Constanze Ambrosch.

Titel ist Selbstverpflichtung

Mit einem „Hut ab“ zollte Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) dem Bemühen Respekt. Die RHS zeige Flagge nach außen, die Aufnahme ins Netzwerk sei eine Selbstverpflichtung. Das Rathaus habe für diesen Anlass gerne und sicher nicht zum letzten Mal die Regenbogenfahne als Zeichen der Akzeptanz einer Vielfalt von Lebensformen ausgeliehen. Dass die RHS bei 3157 Schulen in ganz Deutschland als 98. Schule in Sachsen aufgenommen wurde, zeige, dass es im Freistaat noch Nachholbedarf gebe.

„Mit Leben füllen“

„Der Titel bedeutet nichts, wenn er nicht mit Leben gefüllt wird. Gemeinsam können wir etwas bewegen“, erklärte Lehrer Roberto Grellert-Al-Kassab, Verantwortlicher für Schul- und Demokratieentwicklung an der RHS. Deshalb werde es nach den Herbstferien eine neue AG „Schule mit Courage“ geben. Die Schülerinnen und Schüler sollen aktuelle Themen, die sie wahrnehmen und beschäftigen, aufgreifen. Er werde nicht vorangehen, sondern unterstützen. „Seid dabei, engagiert euch“, lautet sein Aufruf. „Schule kann mehr sein als nur die Summe eurer Unterrichtsfächer.“

Von Gislinde Redepenning