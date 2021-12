„Markkleeberger Hof“ wird erstes Inklusionshotel im Landkreis Leipzig

Markkleeberg

Nach zwölf Monaten intensiver Vorbereitungen herrscht im Hotel „Markkleeberger Hof“ große Vorfreude. Nein, nicht nur auf das Weihnachtsfest, sondern vor allem auf das neue Jahr. Ab Januar startet das renommierte Drei-Sterne-Haus in der Städtelner Straße mit dem Alleinstellungsmerkmal des ersten Inklusionshotels im Landkreis Leipzig. Schon jetzt arbeiten hier, beispielsweise im Zimmerservice oder in der Küche, Menschen mit Beeinträchtigungen Seite an Seite mit Nichtbehinderten.

Das Hotel „Markkleeberger Hof“. Quelle: André Kempner

„Sowas kann man nicht von heute auf morgen umsetzen“, weiß Katina Radler, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Job Leipzig GmbH, bei der die Fäden des Projektes zusammenlaufen. An die Anerkennung als Inklusionsbetrieb sind hohe Voraussetzungen gebunden. So soll der Anteil der Mitarbeiter mit Behinderungen mindestens 30 Prozent betragen. „Bei uns beläuft er sich sogar auf 40 Prozent“ betont die Chefin der gemeinnützigen Gesellschaft. Seit die Stiftung „Inklusion durch Förderung und Betreuung“ (IFB) das Hotel im Januar 2020 übernommen hat, werden Schritt für Schritt Menschen mit Beeinträchtigungen in die Arbeitsprozesse des Hotelbetriebes integriert. Sie arbeiten dann im „Tandem“ zusammen mit ausgebildeten Anleitern. „Begonnen haben wir im Bereich der Küche“, erläutert Hotel-Chefin Katrin Rezac. Hier arbeitet beispielsweise die gelernte Köchin Ivonne Hauschild im Tandem mit Felix Pohle, den sie seit September als Beikoch anlernt.

„Das klappt wunderbar“, freut sich die Köchin, die zuvor zehn Jahre selbstständig war und im Juni in den „Markkleeberger Hof“ wechselte, weil sie von dem hier gelebten Inklusionsgedanken begeistert ist. „Meine Kinder sind groß und alle gesund. Ich bin dankbar für dieses Glück und möchte auf diese Weise etwas zurückgeben“, sagt sie. Auch ihr Tandem Felix Pohle fühlt sich ausgesprochen wohl im Team. Er könne hier etwas leisten und mit dem verdienten Geld ein selbstbestimmtes Leben gestalten, sagt er und hat auch gleich ein Beispiel parat. „Gestern habe ich mir in Markkleeberg eine Wohnung angeschaut“, berichtet der 22-Jährige stolz. Bislang pendelt er jeden Tag zwischen Grimma und Markkleeberg.

Inklusion auch für Gäste inklusive

Auch für Ricky Börner hat mit seinem Job im Hotel ein neuer Lebensabschnitt begonnen. An der Seite von Sandra Hornauer bildet der Leipziger eines von drei Tandem-Teams, die täglich die 58 Zimmer des Hauses mit insgesamt 116 Betten in Schuss halten. „Dabei kommt es nicht darauf an, dass wir immer zugleich ein Zimmer reinigen“, erklärt Housekeeperin Hornauer. „Vielmehr ist damit gewährleistet, dass die Mitarbeiter mit Behinderung jederzeit Fragen an ihre Tandems stellen können.“

Insgesamt zwölf Mitarbeiter mit Beeinträchtigungen, je sechs in der Küche und im Zimmerservice, sollen im kommenden Jahr das Team des Markkleeberger Hofes komplettieren. Der Inklusionsgedanke bezieht sich bei diesem Projekt allerdings nicht nur auf die Mitarbeiter. „Auch für unsere Gäste sind wir in allen Belangen ein Inklusionbetrieb“, betont Hotel-Chefin Katrin Rezac und verweist unter anderem auf die Barrierefreiheit im gesamten Haus sowie die Möglichkeit der Beherbergung von Gästen, die auf Assistenzbetreuung angewiesen sind.

Von Rainer Küster