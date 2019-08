Markkleeberg

Außergewöhnliche Pokale für einen außergewöhnlichen Wettkampf: Seit mehr als zehn Jahren bekommen die Sieger des kultigen Pappbootrennens im Kanupark, das am Sonntag, 25. August, wieder die Massen zum Schauen und Staunen anlocken wird, einen ganz besonderen Ehrenpreis.

Delfin für den Sieger

Keramikerin Maria-Luise Schulze, die vor einem Vierteljahrhundert den Markkleeberger Kunstverein gründete und ihm immer noch vorsteht, hat für das Spektakel gerade wieder ein neues Kunstwerk aus dem Brennofen geholt. Diesmal hat sie als Hommage an die fantasievollen Boote einen Delfin gestaltet, in dem ein Kanute sitzt. „Nicht alles, was mir auf dem Wasser gefällt, würde auch in Ton aussehen“, erklärt sie. Die Künstlerin sucht sich in jedem Jahr ein anderes Motiv aus, letztes Jahr hat sie sich für ein Auto mit Augen entschieden. Auch eine Schnecke, einen Schuh und einen Fisch hat sie schon kreiert. „Ein paar Wochen vor dem Rennen fange ich an zu überlegen, mir kommt immer eine Idee“, sagt sie. Entstanden sei das Ganze, als sie noch im Stadtrat war und einfach etwas für ihre Stadt tun wollte.

Figürliches aus Ton

Maria-Luise Schulze hatte schon immer Freude am kreativen Schaffen. Sie hat unter anderem bei einem Bildhauer gelernt und Kurse im Aktzeichnen besucht. Im Vordergrund ihrer Arbeiten, manche mit filigranen Details, steht das Figürliche. „Wenn ich ein Gesicht gestalte, habe ich oft jemanden im Kopf. Die Augen oder der Mund erinnern mich an Bekannte“, schmunzelt sie. „Die Menschen und das Leben interessieren mich.“ Seit vielen Jahren leitet sie Töpferkurse in ihrer Werkstatt in der Gorkistraße, drei sind es derzeit in der Woche. Die Teilnehmerinnen, unter denen sich im Laufe der Jahre Freundschaften entwickelt haben, lassen ihrer Fantasie dabei freien Lauf.

Am kommenden Samstag wird es voll auf der Zufahrt zur Werkstatt, dann treffen sich alle Nachbarn aus der Gorkistraße zum großen Hoffest. „Das hat Tradition, darauf freuen sich viele seit Monaten. Jeder bringt etwas zu essen und zu trinken mit“, erzählt sie. Und mit dem Wetter habe man bisher immer Glück gehabt.

Von Gislinde Redepenning