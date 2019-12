Markkleeberger Kinderhospiz: Ein Benefiz-Kalender fürs Bärenherz

Markkleeberg

Der neue, reich bebilderte Kalender für das kommende Jahr mit vielen putzigen Bären ist da und kann zur Unterstützung des Kinderhospizes Bärenherz bestellt werden. Die Strickbärchen standen für die inzwischen siebte Auflage der einzelnen Blätter Modell.

Der Bärenherz-Kalender 2020 in der Größe 35 mal 35 Zentimeter kostet 15 Euro, zuzüglich 6,99 Porto. Bestellungen sind per E-Mail an info@baerenherz-leipzig.de oder telefonsich unter der Nummer 0341 350 163 14 möglich. Er ist auch in der Buchhandlung Lehmanns Media GmbH in der Grimmaischen Straße 10 in Leipzig zu bekommen.

Die unternehmungslustigen Gesellen erleben die Welt im Wandel der Jahreszeiten. „Bärenmutter“ ist Brigitte Ziegan. Seit 2007 strickt sie leidenschaftlich die Kuscheltiere für das Kinderhospiz. Inzwischen sind weit über 1000 von ihnen entstanden, und es kribbelt ihr nach wie vor in den Fingern.

Mit dem Kalender möchte der Verein Kinderhospiz Bärenherz die Öffentlichkeit auf das Kinderhospiz aufmerksam machen und darüber informieren, dass von den Gesamtkosten des Hospizes nur ein Teil über die Leistungen der Kranken- und Pflegekassen gedeckt wird. Bärenherz ist angewiesen auf finanzielle Unterstützung für Unterkunft, Versorgung und Begleitung der betroffenen Familien, denen bei der Bewältigung des anstrengenden Alltags geholfen werden sollen. Der Förderverein arbeitet täglich daran, die notwendigen Mittel zusammenzutragen. Alle Einnahmen aus dem Verkauf des Kalenders kommen dem Kinderhospiz zugute.

Von Gislinde Redepenning