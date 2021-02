Markkleeberg

Unter der Überschrift „Ihr seid ein Lichtblick“ hat die Kontaktstelle für Lebens- und Glaubensfragen der katholischen Kirche in Leipzig eine Dankeschön-Aktion für „Lichtbringer“ ins Leben gerufen; allen voran für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kranken- und Pflegestationen oder ambulanten Diensten. Pfarrerin Kathrin Bickhardt-Schulz von der evangelisch-lutherischen Martin-Luther-Kirchgemeinde Markkleeberg fand die Idee nachahmenswert. Sie hat jetzt von Konfirmanden liebevoll gestaltete Karten in den Seniorendomizilen der AWO in der Hermann-Müller-Straße, von Kursana am Volksgut und Sana am Schillerplatz verteilt.

„Es ist wichtig, in diesen Zeiten Nähe zu zeigen“

Die Tage würden länger, die Schatten der Pandemie zögen sich hin. Es sei Zeit, vor allem denjenigen zu danken, die an den Betten kranker oder einsamer Menschen stehen und sich selbst jeden Tag dem Ansteckungsrisiko aussetzen, hieß es in dem Aufruf, dem sich Bickhardt-Schulz gern anschloss.

„Wir haben eigene Karten gedruckt mit den Silhouetten der Kirche in Großstädteln, der Auenkirche sowie der Martin-Luther-Kirche und dabei viel Raum für individuelle Gestaltung gelassen“, erzählte sie. Die Vorlagen brachte sie den Konfirmanden nach Hause. Zum (katholischen) Feiertag Mariä Lichtmess am 2. Februar wurden die gestalteten Karten verteilt.

„Ich finde es bemerkenswert, dass alle jungen Leute, die sich derzeit nicht treffen dürfen und die ebenfalls unter der Situation leiden, spontan mitgemacht haben“, resümierte die Pfarrerin. „Es ist wichtig, in diesen Zeiten, in denen wir auf Abstand gehen müssen, Nähe zu zeigen. Gerade den überbeanspruchten, Tag und Nacht arbeitenden Pflegekräften wollen wir so danken und ihnen unsere Anteilnahme zeigen.“

Von Gislinde Redepenning