Markkleeberger Korbmacher – Gedanken ans Aufgeben bekommen einen Korb

Markkleeberg

Wenn es um traditionelles Handwerk geht, wird dessen Vertretern gern mal das Prädikat „Der Letzte seiner Zunft“ verliehen. Oft stimmt das nicht ganz und soll nur darauf hinweisen, dass der Beruf selten geworden ist. Auf Frank Werner trifft das allerdings zu. „Ich bin im Leipziger Raum tatsächlich das letzte Fossil einer einst aus rund 30 Korbmacher-Betrieben bestehenden Population“, sagt der Markkleeberger Handwerksmeister. Lediglich in Bad Düben, Eilenburg und Flößberg bei Frohburg würde es noch aktive Kollegen aus der Zunft geben.

Körbe sind aktuell nicht so gefragt, aber in Sachen Flechtwerk bedienen Manuela und Frank Werner in ihrer Markkleeberger Werkstatt Nachfragen aus ganz Deutschland. Quelle: André Kempner

Gegründet wurde der Familienbetrieb im Jahr 1913 von Großvater Iwan Werner. Über drei Generationen wurden die Erfahrungen und Fertigkeiten weiterentwickelt. Vater Erhard übernahm die Werkstatt 1951 und gab sie 1986 schließlich in die Hände seines Sohnes Frank. Der hatte ursprünglich ganz andere Ziele, steckte mitten in einem Hochschulstudium. „Aber ich habe festgestellt, dass Korbmacher ein erhaltenswertes Handwerk ist“, denkt Frank Werner zurück. Also schulte er um, legte 1984 seine Prüfung als Korbmachermeister ab und setzte die Familientradition fort. „Wir waren schon damals einer der letzten Betriebe, in denen die Flecht-Kunst noch in allen Facetten beherrscht wird“, sagt der heute 66-Jährige.

Weg von der Karl-Liebknecht-Straße

Genau 95 Jahre lang war Korb-Werner in der Karl-Liebknecht-Straße in Leipzig eine feste Institution. Die endete jedoch im März 2021. Zuerst blieben wegen der langen Bauphase in der „Karli“ die Kunden aus, dann kam Corona. „Wir haben an den Wochenenden durchgearbeitet, nur um die Miete bezahlen zu können“, begründet Ehefrau Manuela Werner den Schritt. Die gelernte Wirtschaftskauffrau arbeitet seit 1985 an der Seite ihres Mannes und ist nicht nur in Sachen Buchhaltung fit, sondern unterstützt ihn inzwischen auch handwerklich.

Früher wurden Weidenruten noch selbst geerntet, heute werden sie geliefert. Das ist aber auch schon alles, was sich in den 108 Jahren bei Korb-Werner geändert hat. Quelle: Andre Kempner

Den Großvater und Firmengründer haben beide nicht mehr kennengelernt, aber sein spätes Vermächtnis wurde für das Ehepaar zum Glücksfall. In den 1930er-Jahren hatte Iwan Werner in Markkleeberg ein Grundstück in der heutigen August-Bebel-Straße erworben. Dort wohnen und arbeiten die Werners jetzt und betreiben ihr Ladengeschäft. „Mietfrei heißt aber nicht gleich sorgenfrei“, schränkt Meister Frank Werner ein. Im Grunde genommen erlebe er gerade ein Déjà vu. „Seit drei Monaten wird in der August-Bebel-Straße gebaut und damit sind wir für unsere Kunden wieder nur schwer zu erreichen“, klagt er. Zu allem Übel kämen nun auch die Corona-Beschränkungen in voller Härte zurück.

Eile beim alten Babykörbchen

Trotzdem blicken die Werners optimistisch in die Zukunft. Weil Meister Frank tatsächlich weit und breit der Letzte seiner Zunft ist, kann er über Aufträge nicht klagen. Sogar aus Bayern und Schleswig-Holstein kommen Nachfragen, berichtet er stolz. „Binsen flechten kann heute kaum noch jemand, das ist unser großes Plus“, ist er überzeugt. „Erst letztens war eine Frau bei uns und brachte ein über 100 Jahre altes Babykörbchen mit, das wir originalgetreu restauriert sollten“, erzählt der Fachmann und fügt lächelnd hinzu: „Wir mussten uns ganz schön beeilen, denn die Zeit war knapp. Die Kundin war hochschwanger.“ Ab und zu kommt auch mal ein besonders historisches Stück in die Werkstatt; so wie jüngst der Stuhl des Herzogs von Sachsen-Coburg.

Aber auch Neuanfertigungen stehen hin und wieder in den Auftragsbüchern. So stammen beispielsweise die Sonnenschirme im Gastronomiebereich von Gondwanaland im Leipziger Zoo aus seiner Werkstatt, an deren Wänden so seltsame Werkzeuge hängen wie Klopfeisen, Pfriemen, Ausstecher oder Weidenhobel. Irgendwann einmal werden sie vielleicht in der Vitrine eines Museum liegen. Irgendwann – wenn sie der letzte Korbmacher aus der Hand gelegt hat.

Von Rainer Küster