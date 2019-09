Markkleeberger Kunstwinkel: Freiluftgalerie eröffnet

Markkleeberg

Hunderte Markkleeberger waren dabei, als auf dem Südplatz der Countdown einsetzte: „10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – und ab“! Als sich den Besuchern der Kunstwinkel-Eröffnung 24 farbenfrohe Mosaike offenbarten, brandete Beifall auf. „Wir sind sehr froh, einen weiteren Schritt bei der Belebung der Neuen Mitte geschafft zu haben“, sagte Markkleebergs Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD).

Zur Galerie Hunderte Markkleeberger waren dabei, als die Große Kreisstadt mit einem Fest ihren Kunstwinkel in der Neuen Mitte am Südplatz eröffnete.

Die Bürger gestalten ihre Mitte selbst

„Das Schöne an der heutigen Veranstaltung ist das Motto. Die Markkleeberger haben das ehrgeizige Projekt in die Hand genommen und gestalten ihre Mitte selbst“, sagte Schütze. Das Stadtoberhaupt erinnerte an die Anfänge, als die Große Kreisstadt bei der City-Offensive einen Anerkennungspreis in Höhe von 6000 Euro gewann. Dank der Leidenschaft engagierter Akteure und der Spendenbereitschaft regionaler Firmen konnte die Collage aus 80 mal 80 Zentimeter großen Metallplatten am Giebel des Hauses Rathausstraße 23 gestaltet werden.

Michael Fischer-Art erklärt seine Arbeit

Zusammen mit den Moderatorinnen Angelika Pörsch und Conny Geß stellten die Mitwirkenden ihre Arbeiten zum Thema „ Markkleeberg – das sind wir!“ vor. Ein Hingucker nach dem anderen. Unübersehbar die künstlerische Handschrift von Schirmherr Michael Fischer-Art: Die Kirche auf seinem Mosaik stehe für den Glauben, der Halt gebe, der Vogel symbolisiere Freiheit, erläuterte der Leipziger Künstler.

Andreas J. Mueller fuhr hier schon Dreirad

Mit einem humorvoll-hintergründigen Motiv ist der Grafiker Andreas J. Mueller auf der Mosaikwand vertreten. Eine kleine Anekdote am Rande verriet Muellers lange Verbundenheit mit Markkleeberg: „Ich bin hier schon mit dem Dreirad unterwegs gewesen. Damals hätte ich so schönen Asphalt wie heute gern haben wollen“, erzählte der Cartoonist und Direktor des Deutschen Fotomuseum im Agra-Park. Dessen Sehenswürdigkeiten sind ebenfalls an der Giebelwand zu entdecken. Vereine, Schulen, Kindertagesstätten und einzelne Bürger haben darüber hinaus ihre Sichtweisen auf Stadt und Region hinterlassen.

Gert Brückner schwärmt vom „Kahn der fröhlichen Leute“

„Das Verschwinden der ursprünglichen Auenlandschaft, ihre Wiedergeburt als Seenlandschaft – diese Eindrücke sind in unsere Tafel eingeflossen“, sagte Gert Brückner vom Markkleeberger Kunstverein. Der Kahn auf dem Bild sei der „Kahn der fröhlichen Leute“. Er fahre symbolisch für alle, die sich in der Großen Kreisstadt zu Hause fühlen, und deren Gäste. „Jetzt ist die Seenlandschaft auch Teil der Neuen Mitte“, freute sich Brückner.

Mosaike hängen ein Jahr

Die Mosaike werden ein Jahr hängen und später für einen guten Zweck versteigert. „Jährlich sollen neue Tafeln die Freiluftgalerie schmücken“, kündigte OBM Karsten Schütze an. Eine gute Nachricht. Denn schon jetzt begeistert der neue Kunstwinkel: „Er ist ein sichtbarer Entwicklungsschritt“, befand Maria-Luise Schulze. „Eine tolle Idee! Hier kann man richtig gut sitzen“, lobte Jutta Stranzky. „Schön wäre es, wenn noch eine öffentliche Toilette hinzukäme.“

Von Ingrid Hildebrandt