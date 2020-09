Markkleeberger Kunstwinkelfest geht in die zweite Runde

Markkleeberg

Das Kunstwinkelfest in Markkleeberg geht am Sonnabend in der Rathausstraße/Ecke Südstraße in die zweite Runde. Im Mittelpunkt steht die Freiluftgalerie an der Giebelwand der Rathausstraße 23. Um 13 Uhr werden dort 24 neue Kunstmosaike enthüllt, die dem gesamten Platz ein besonderes Flair verleihen.

Neue Arbeiten hängen ein Jahr lang

Die Arbeiten stammen von Einwohnerinnen und Einwohnern, Vereinen und zahlreichen anderen Kunstfreunden, die unter dem Motto „Lebensfreude“ ihre kreativen Ideen auf die jeweils 80 mal 80 Zentimeter großen Aluminiumplatten gebracht haben. Nach der Enthüllung werden die Werke ein Jahr lang an der Giebelwand zu sehen sein.

Die Arbeiten aus dem Zyklus des ersten Kunstwinkelfestes, die unter dem Motto „ Markkleeberg – das sind wir“ angefertigt wurden und in den zurückliegenden zwölf Monate an Ort und Stelle zu sehen waren, werden derweil versteigert. Online konnten bereits Gebote für ausgewählte Mosaike abgegeben werden. Am Sonnabend ab 14.30 Uhr fällt dann der reale Hammer. Auktionator Frank Thomas Fester leitet die Versteigerung – jeder kann noch mitbieten. Als Mindestgebot werden jeweils 65 Euro aufrufen. Der Erlös kommt den Künstlern und dem Projekt zugute.

40 Aussteller zeigen Kunst und Handwerk

Auf dem Platz wird es an diesem Tag lebendig. „40 Aussteller haben ihr Kommen zugesagt. An den Ständen können Kunstobjekte und Accessoires erworben werden“, erläutert Kerstin Kaiser, die Leiterin der Abteilung Wirtschaftsförderung im Rathaus.

Um die Moderation der Veranstaltung kümmern sich Angie Pörsch und Normen Landgraf vom Markkleeberger Second-Radio. Die Kunst- und Musikschule „ Ottmar Gerster“ ist für die musikalische Untermalung zuständig, außerdem tritt die Band „Rabauken“ auf. Auf Hungrige warten süße und deftige Spezialitäten.

Autofahrer kommen nicht durch

Autofahrer können am Sonnabend den Kunstwinkel-Bereich nicht passieren. Die Rathausstraße zwischen Hauptstraße und Friedrich-Ebert-Straße sowie die Südstraße zwischen Rathausstraße und Schulstraße sind für die Dauer der Veranstaltung voll gesperrt. Es gilt ein Halt- und Parkverbot.

Von Gislinde Redepenning