Wenn Rettungskräfte hinter der Wohnungstür eine bewusstlose Person vorfinden, geht es oftmals um Minuten. Da kann jede noch so kleine Information über den Patienten lebensrettende Zeit bringen. In Markkleeberg gibt es dafür seit Montag einen kleinen Helfer und einen umfassenden „Notfall-Lotsen“.

Christine Rohland betreut ältere Menschen in der Markkleeberger Sonnesiedlung. In den nächsten Tagen will sie dort die 52-seitige Broschüre und einige Notfalldosen verteilen. Quelle: André Kempner