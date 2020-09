Markkleeberger Minis erobern ein Stück Straße

Markkleeberg

Die Knirpse aus dem Martin-Luther-Kindergarten haben am Mittwoch einen Abschnitt des Weges durch den Kees’schen Park besetzt – aus Anlass des Weltkindertages. „Der steht in diesem unter dem Motto ,Kinder erobern die Straße‘“, erläuterte Kita-Leiterin Julia Seidel-Dösinger.

Verkehrszeichen sollen Kinder schützen

„Wir haben aus Gips und Lebensmittelfarbe die Kreide selber gebastelt, mit denen die Kinder auf den Asphalt malen oder schreiben, was sie sich für ihre Stadt wünschen. Mit dem Hashtag #wiestarkwäredasdenn machen wir auf die Rechte der Kinder und ihre besonderen Bedürfnisse aufmerksam“, so Julia Seidel-Dösinger. So entstanden Sonnen, Äpfel, Bäume und Verkehrszeichen, die Autofahrer auf spielende Kinder aufmerksam machen sollen. „Kein Stoßverkehr“, sagte Konstantins (4) zu seiner Kreation.

Rathaus-Mann erhält riesiges Plakat

„Ich finde es schön, dass das Thema mit den Kindern spielerisch erarbeitet wird“, kommentierte Christian Funke die Aktion. Er war in doppelter Mission eingeladen – als Bereichsleiter für Schule, Kitas und Sport in der Stadtverwaltung und als Mitglied des Kirchenvorstandes Großstädteln/ Großdeuben. Die Kinder hatten ihm ein riesiges Plakat gebastelt, auf dem sie ihre Wünsche von einem „Dach über dem Kopf“ über „Spielen dürfen“ bis hin zu „Etwas zu essen haben“ verewigten.

So viel Spaß den Kindern das Malen auch machte: Als bunte Luftrüssel verteilt wurden, wich die Aufmerksamkeit für das Weltkindertagsmotto schnell ausgelassener Partystimmung. Auf der großen Wiese herumzurennen und dabei laut zu tröten, bereitete den Kids eindeutig mehr Vergnügen.

Von Gislinde Redepenning