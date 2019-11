Markkleeberger OBM will eine breitere Pleißebrücke

Der Verkehrsentwicklungsplan Markkleebergs bescheinigt der Stadt ein ausreichend dimensioniertes Bestandsstraßennetz bis 2030. Er zeigt jedoch in Koburger Straße und Seenallee auch Handlungsschwerpunkte auf: Markkleebergs OBM will eine neue, breitere Pleißebrücke.

Parkplatznöte gibt es in den Bestandsquartieren. Dicht an dicht stehen die Autos in vielen Teilen Markkleebergs, wie hier in der Werner-Rummelt-Straße. Quelle: Kempner