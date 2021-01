Markkleeberger Ortsteile: Mehr Lebensqualität durch „Soziale Stadt“

Markkleeberg

Gaschwitz und Großstädteln verzeichneten zuletzt dank des inzwischen beendeten Förderprogramms „ Soziale Stadt“ einen gewaltigen Entwicklungsschub. Verschiedenste Sanierungsmaßnahmen, vom Ensemble Altendorffplatz bis hin zum Gut Gaschwitz mit Torhaus und Orangerie wurden erfolgreich abgeschlossen. Sie sind sichtbar und erlebbar.

Nachhaltige Entwicklung dank EFRE

Zwischen 2007 und 2014 flossen allein über den „ Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung“ EFRE rund 5,2 Millionen Euro in eine nachhaltige Stadtentwicklung. Mit dem Eigenanteil der Stadt in Höhe von 1,7 Millionen Euro belaufen sich die Investitionen auf insgesamt circa 6,9 Millionen Euro. Für jeden sichtbar sind die städtebaulichen Maßnahmen wie der Neubau der Vereinssporthalle mit den dazugehörenden Außenanlagen sowie der Stadtwald in Gaschwitz, das Hauptgebäude im Sportpark „ Camillo Ugi“ und der Gewerbepark in Großstädteln. In Teilbereichen haben sich Projekte mit dem Städtebauförderprogramm „ Soziale Stadt“ von Bund und Land überschnitten.

Anzeige

„Städtebauförderung war Glücksfall“

„Die Städtebauförderung war ein Glücksfall für Gaschwitz und Großstädteln. Mehrere Millionen Euro sind seither in etwa 80 Einzelmaßnahmen geflossen“, sagt Markkleebergs Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD). Die Lebensqualität habe deutlich zugenommen. Von vergessenen Ortsteilen könne längst keine Rede mehr sein. Seit der Programmaufnahme im Jahr 2007 wurden in den Ortsteilen insgesamt 52 private Bau- und Sicherungsmaßnahmen, elf Abbrüche, fünf kommunale Baumaßnahmen und acht Straßen-, Weg- und Platzgestaltungen finanziert. Der Fördermitteleinsatz umfasste rund 5,4 Millionen Euro. Die Stadt Markkleeberg beteiligte sich mit rund 1,9 Millionen Euro an der nachhaltigen Aufwertung der beiden Ortsteile.

Der sanierte Altendorffplatz in Großstädteln wurde 2018 offiziell übergeben. Quelle: André Kempner

Ein Beispiel ist die gelungene Sanierung des Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße 303 durch die Wohnungsbaugesellschaft (WBG) Markkleeberg. Viele Jahre war die bröckelnde Fassade eine Gefahr für Passanten. „Jetzt ist das Gebäude ein Schmuckstück geworden und für mich ein Symbol für gelungene Stadtteilentwicklung“, sagt Schütze.

Förderung auch für private Vorhaben

Das denkmalgeschützte Ensemble der Kirche und des Torhauses in Großstädteln hat 2018 den neu gestalteten, repräsentativen Altendorffplatz bekommen. Und Fußgänger und Radfahrer freuen sich seit 2017 über die Pylonbrücke als verkürzte Verbindung zwischen Cospudener und Markkleeberger See.

Auch private Vorhaben wie die Modernisierung von einzelnen Gebäudehüllen sowie die Sanierung ganzer Wohnblöcke haben das Stadtbild verschönert. Allein entlang der Hauptstraße flossen 1,6 Millionen Euro aus dem Fördertopf in 26 Gebäude.

WBG ersetzt Nahkauf durch Neubau

Nach Beendigung des Förderprogramms geht es in Gaschwitz und Großstädteln in den nächsten Jahren weiter. 2021 wird die Straße An der Harth grundhaft ausgebaut. In beiden Ortsteilen werden die Bushaltestellen modernisiert und barrierefrei gestaltet.

Das Nahkauf-Gebäude in der Hauptstraße wird in den nächsten Jahren abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Quelle: André Kempner

Die WBG reißt das marode Gebäude des Nahkaufs in der Hauptstraße ab und ersetzt es durch ein Wohn- und Geschäftshaus mit einer größeren Verkaufsfläche. Entwicklungspotenzial für weitere Wohnbebauung bietet das Areal des ehemaligen Bahnhofs Großstädteln.

Von Gislinde Redepenning