Markkleeberg

Dass Dokumente wie der Vorentwurf zur komplexen Fortschreibung des Markkleeberger Flächennutzungsplanes (FNP) reichlich Konfliktpotenzial bergen können, liegt in der Natur der Sache. Immerhin werden vielfältige private wie auch öffentliche Interessen berührt. Nachdem der Stadtrat das Papier in seiner November-Sitzung gebilligt hatte, liegt es noch bis zum 14. Januar zur öffentlichen Einsichtnahme aus. Aber schon jetzt regt sich Protest. Die Bürgerinitiative (BI) Markkleeberg-Ost hat sich bereits mit den Dokumenten auseinandergesetzt und kündigt massiven Widerstand an.

„Die Befürchtung einer durchgehenden Bebauung der Rilkestraße ist wahr geworden“, ärgert sich BI-Sprecher Birk Engmann, der in der „vorgesehenen Bebauung der Weinteichsenke in ihrem gesamten südlichen Bereich die jahrelange bewusste Hinhalte- und Verzögerungstaktik der Stadt Markkleeberg“ bestätigt sieht. In ihrer Protestnote wirft die BI der Stadt darüber hinaus vor, „weiterhin nichts zu tun, um die wertvolle Naturlandschaft endlich als Landschaftsschutzgebiet auszuweisen.“ Wie berichtet, waren sich Rathaus und Stadtratsfraktionen im Juni 2020 darüber einig, dass das Areal der Weinteichsenke als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen werden soll.

Allerdings ist für eine solche Ausweisung nicht die Stadt zuständig. Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises hat nach einer Untersuchung der Fläche vorgeschlagen, das Areal in dieser Form nicht unter Schutz zu stellen. Stattdessen gab es eine Reihe von Empfehlungen zur Entwicklung von Biotopflächen und Maßnahmen zum Schutz einiger Teilbereiche. „Mittlerweile liegen der Verwaltung die Vorschläge von Einzelmaßmaßnahmen vor“, erklärt Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) und betont: „Diese sind mit der Ausweisung höherer Schutzkategorien aus Sicht der Verwaltung aktuell fachlich wertvoller als die Gesamtausweisung als Landschaftsschutzgebiet.“

Bürgerinitiative fordert Korrektur

Auch die anderen Vorwürfe der BI weist Schütze zurück. „Das, was jetzt mit dem Vorentwurf veröffentlicht wurde, ist das, was wir vor über einem Jahr angekündigt haben“, erklärt er. Man habe immer kommuniziert, dass der Stadtrat über die Aufnahme einer einreihigen Bebauung in der Rilkestraße in den Entwurf des FNP zu entscheiden hat. „Bei den Arbeiten am Vorentwurf des Flächennutzungsplanes geht es auch nicht nur um die Rilkestraße, sondern um die gesamte Stadt Markkleeberg“, betont der OBM und macht deutlich, dass es sich nicht um eine Entscheidung zu einem konkreten Bebauungsplan handelt. „Wir starten jetzt in den Diskussionsprozess zum Vorentwurf des Planes“, stellt er fest.

Ungeachtet dessen kündigt die BI massiven Widerstand an. „Wir werden uns im Schulterschluss mit den Umweltverbänden auch weiterhin für den Erhalt der Weinteichsenke einsetzen und die Korrektur des Flächennutzungsplanes fordern“, teilt Birk Engmann mit. Einigkeit zwischen der BI und dem Rathaus besteht aktuell wohl nur in der Aufforderung an die Bürgerinnen und Bürger, sich mit dem Entwurf kritisch auseinanderzusetzen. Hinweise, Anregungen sowie Widersprüche können noch bis 14. Januar schriftlich vorgebracht werden. Der Vorentwurf ist über einen Link auf der Internetseite www.markkleeberg.de/de/fortschreibung-flaechennutzungsplan online einsehbar.

Von Rainer Küster