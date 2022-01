Nicht nur Werkzeuge, Materialien und Handwerkstechniken sind in der Werkstatt von Roland Reichardt historisch, sondern auch der Wirtschaftskreislauf. Der Möbelrestaurator kann vor Ort auf die Kompetenzen anderer Zünfte zurückgreifen. Was im Mittelalter üblich war, verleiht den restaurierten Edelstücken heute das Prädikat „made in markkleeberg“.