Markkleeberger Second Radio hilft mit Einkaufsservice

Markkleeberg

Radio-Macherin Angelika „Angie“ Pörsch, Logistik-Unternehmer Dieter Harnecker und der Rugby Club Leipzig haben die Köpfe zusammengesteckt und entschieden, in Zeiten der Corona-Pandemie, in denen Frust und Überforderung inzwischen vielen zu schaffen machen, ehrenamtlich zu helfen. Ihre Idee: Sie erledigen Einkäufe, bringen die Waren bis an die Haustür oder auf Wunsch gleich in den Kühlschrank – und liefern gute Laune gleich mit.

Kostenlose Hilfe kommt nach einem Anruf

Seniorinnen und Senioren oder gesundheitlich angeschlagene Menschen haben es in Virus-Zeiten besonders schwer, stellt doch schon das Einkaufen der nötigsten Lebensmittel ein Ansteckungsrisiko dar. Manch anderem wächst derweil zwischen Homeoffice und Homeschooling der ganz normale Alltag über den Kopf. Das Markkleeberger Second Radio hilft in dieser Lage kostenlos. Immer dienstags und mittwochs werden zwischen 10 und 13 Uhr Bestellungen per Telefon 0341 358 83 095 aufgenommen. Donnerstags ab 14 Uhr wird dann ausgeliefert.

Harte Kerle bringen Stadion-Stimmung mit

„In Krisenzeiten wie diesen ist Gemeinsinn gefragt und Solidarität. Einer, der dies nicht nur behauptet, sondern lebt, ist Dieter Harnecker“, wissen die Mitglieder des Rugby Clubs Leipzig, die auf ihren Sponsor immer zählen können. Dem gefällt am Rugby genau das, was derzeit so wichtig ist: „Die Leidenschaft, die Energie und die Freude am Spiel, vor allem das Immer-wieder-Aufstehen derjenigen, die am Boden liegen.“ Ein Geschäftspartner hatte ihn zu einem Match mitgenommen, seitdem ist Harnecker Fan des energischen Kampfes ums Ei. Die Sportler sind mit im Boot und versprechen, gute Laune sowie einen Hauch von Stadion-Laune mitzubringen, die sie gerade sehr vermissen.

Erstes Training der Stars läuft virtuell ab

Seit Anfang des Monats dürfen die Kleinsten des Clubs wieder auf den Platz – nicht nur die Spieler der Bundesliga-Männermannschaft hatten in den vergangenen fünf Monaten individuell trainieren müssen. Das erste offizielle Saisontraining der Stars fand unter der Leitung von Trainer Andreas Kuntze virtuell statt. „Dennoch ist die Stimmung ist gut. Alle sind heiß darauf, endlich wieder angreifen zu dürfen. Die Aktion unterstützen wir sehr gern und nach Kräften“, betont Frank Urbansky vom Rugby Club.

Second Radio Markkleeberg sendet in Leipzig auf DAB+ Kanal 6 C, im Kabelnetz von Pyur und ist im World Wide Web unter www.secondradio.de zu empfangen.

Von Gislinde Redepenning