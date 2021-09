Markkleeberger See: Platz 5 in Deutschland, Spitzenreiter in Sachsen

Markkleeberg

Im Rahmen des vom Freizeit- und Urlaubsportal www.seen.de alljährlich ausgeschriebenen Wettbewerbs „Dein Lieblingssee“ hat es der Markkleeberger See 2021 erstmals unter die Top 5 geschafft. Damit führt das 252 Hektar große Gewässer zugleich die Rangliste als Sachsens beliebtester Badesee an.

„Wir freuen uns sehr über dieses Feedback unserer Gäste und die hervorragende Platzierung“, freut sich Claus Mann, Geschäftsführer der Seebetreiber-Gesellschaft EGW. „Trotz der widrigen Umstände im ersten Halbjahr durch die Seensperrung und der weiterhin bestehenden Einschränkungen durch die Sicherungsarbeiten am Störmthaler Kanal sind uns die Besucher treu geblieben. Darüber sind wir sehr glücklich und wir danken allen, die für unseren See abgestimmt haben.“

Sogar Chiemsee abgehängt

Nach Angaben des Bonner Portalbetreibers more virtual agency haben in den letzten Monaten über 130 000 Teilnehmer ihre Stimme für einen der 2000 zur Auswahl stehenden Seen abgegeben. Als Sieger sei erneut der Brandenburger Scharmützelsee hervorgegangen, teilt der Veranstalter mit. Unter den Top 5 befindet sich der Markkleeberger See mit dem Bodensee sowie den sachsen-anhaltinischen Gewässern Arendsee und Goitzsche in renommierter Gesellschaft und konnte sogar den Chiemsee sowie den Ammersee hinter sich lassen.

Beliebtes Ausflugs- und Urlaubsziel

Das aus einem ehemaligen Braunkohletagebau entstandene Gewässer verkörpert als Bestandteil des Leipziger Neuseenlandes den Wandel von einer Bergbaufolgelandschaft zu einem Tourismusstandort. „Gemeinsam mit unserem Nachbarn, dem Störmthaler See, ist es uns durch die Schaffung vielfältiger Freizeitangebote und Übernachtungsmöglichkeiten gelungen, uns als beliebtes Ausflugs- und Urlaubsziel zu etablieren“, sagt Claus Mann, der in seiner Freude über diesen Erfolg auch die beteiligten Partner nicht vergisst. „Unser Dank gilt daher auch ihnen und all den Akteuren rund um den Markkleeberger und Störmthaler See.“

Von Rainer Küster