Markkleeberg

Wasserwelten? Super! Da mach ich mit, dachte sich Wettergott Petrus und ließ es Sonnabendvormittag wie aus Kübeln vom Himmel schütten. Lieber Petrus, gut gemeint, aber falsch verstanden. Bitte nicht noch mehr Regen, schickten die Stadtfestfans ein Stoßgebet nach oben. Und siehe da – Petrus belohnte die Organisatoren um Kulturamtsleiter Falk Hartig mit heiterem Himmel.

Zur Galerie Tanzgruppen, Rock’n’Roll, Schlager, Blumenmarkt – und jede Menge Rummel. Tausende kamen am Wochenende zum Markkleeberger Stadtfest. Die Party in der LVZ-Bildergalerie.

Crottendorfer Männerballett überzeugt das Publikum

Entdecken ließen sich „ Wasserwelten“ am Stadtfestwochenende schließlich mehr als genug. Angefangen bei der 7-Seen-Wanderung bis zu den Angeboten zwischen Rathausplatz und Festanger: „An die Paddel fertig los!“, hieß es bei der Show der Tanzschule Oliver und Tina. Wer den Slogan wörtlich nahm, konnte beim Paddelfestival im Kanupark Markkleeberg gleich loslegen. Mit Wasserbällen, Schiffsgondel und frischen Fischbrötchen begrüßte der Festanger große und kleine Seeräuber. „Wasser marsch“, ist auch das Motto der Jugendfeuerwehr Markkleeberg, die sich am Rathausplatz präsentierte. „Wir schwimmen über den Teich“, lautete das Motto des Männerballetts der Faschingsgesellschaft CDF Crottendorf. Was für eine pfiffige, kreative Truppe! Mit amerikanischen Traditionstänzen aus dem 19. Jahrhundert, mit Square Dance, Rock ’n’ Roll und Hip Hop zeigten die Erzgebirger Jungs amerikanische Geschichte von den Zeiten Lincolns bis heute. Die Zuschauer jubelten. Bitte wiederkommen!

Tanzgruppen bieten breites Programm

Überhaupt die Tanzgruppen beim Stadtfest: Ob Zumba-Show, Dance-A-Mania oder das Leipziger Tanzstudio Tabu – mächtig Stimmung kam bei allen auf. Beim Jugendtanzkreis auf dem Festanger ließen sich die Markkleeberger und ihre Gäste sogar zum Mittanzen animieren. Staunen konnte man bei Sebastian und Matthes, die die asiatische Kampfkunst Wing Chun Kung Fu zelebrierten. Natürlich längst nicht das einzige sportliche Angebot: Beim Skat-, Tischtennis-, Fußball-, Volleyball, Schnellschach- und beim Bowlingturnier ging es um attraktive Siegprämien. „Tempo, Tempo, Tempo, kräftig in die Pedale treten“, lauteten die Anfeuerungsrufe beim Städtewettbewerb von Envia M am Sonntag.

Viele Angebote für Familien

Höchste sportliche Konzentration war auch beim Familienmatch von Nancy und Paul Kuhn mit Töchterchen Franzi (9) auf der Kinder- und Familienwiese gefragt. Ob „Lustige Seefahrt“, Weitwurf oder „ Entenrennen“ – die attraktiven Holzspielgeräte gefielen Klein und Groß genauso wie die Dampflok oder der Rummel mit Piratenschiff, Kettenkarussell und Breakdancer. Vom Bungee-Trampolin konnte Alvin (10) nicht genug kriegen: Ein Salto nach dem anderen absolvierte der Holzhausener Schüler.

DDR-Schlagerstar Maja Catrin Fritsche im Festzelt

Was wäre das Stadtfest ohne den beliebten Blumenmarkt am Festanger? „Ich suche Pflanzen für den Kleingarten meiner Oma“, verriet Erik (16) und ließ sich von Justine Bräunig beraten. Gleich daneben gaben Gartenfachberater Tipps zum richtigen Baumschnitt. Dürfen mitreißende Schlager bei einem Stadtfest fehlen? Natürlich nicht: „Freundliches Wort, ist der Schlüssel zum Glück“, sang DDR-Schlagerstar Maja Catrin Fritsche im Festzelt. Und jede Menge freundliche Worte hatten auch die Besucher für das umfangreiche Programm des Markkleeberger Stadtfestes: „Alle Acts aufzählen? Wo anfangen, wo aufhören? Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr.“

Von Ingrid Hildebrandt