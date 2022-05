Markkleeberg

Jubel, Trubel und ausgelassene Stimmung in Markkleeberg: Das Stadtfest ist eröffnet! Während sich die ersten neugierigen Besucher am Freitagabend auf dem Rummelgelände am Festanger umsahen, scharrten hunderte Wanderschuhe bereits an der Startlinie zu einer der 74 Routen der diesjährigen 7-Seen-Wanderung. Der offizielle Startschuss galt dabei den jüngsten der über 5000 gemeldeten Teilnehmer, die auf die „Maikäfertour“ geschickt wurden. Henrik Wahlstadt, Vorsitzender der Sportfreunde Neuseenland, die das Event seit 2012 organisieren, strahlte mit der Abendsonne um die Wette. „Es war wieder mal ein hartes Stück Arbeit“, atmete der Organisationschef erleichtert auf. „Mehrere tausend Helfer an den Strecken, insgesamt 30 Kontrollpunkte, dazu Versorgungsstände, die wir mit über vier Tonnen Lebensmitteln von Energy Cakes über Streuselkuchen bis hin zu Erfrischungsgetränken beliefern mussten – das war eine echte Herausforderung“, bedankt er sich bei allen Unterstützern und Sponsoren.

Von Rainer Küster