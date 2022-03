Markkleeberger Stadtrat vor der Wahl zwischen Pest und Cholera

Markkleeberg

Ein Gespenst geht um im Freistaat Sachsen. Immer mehr Kommunen ächzen unter akuter Finanznot, weil die Fördermittelschraube angezogen wird. Das Ins-trument, das einst erdacht wurde, um kommunale Investitionen von übergeordneter Stelle steuern zu können, ist aktuell völlig verstimmt. Welche Folgen das hat, zeigt sich jetzt auch am Beispiel der Stadt Markkleeberg. Obwohl sie schon fest im Haushalt eingeplant waren, mussten am Mittwoch gleich drei wichtige Straßenbauvorhaben noch einmal auf den Prüfstand des Stadtrates. Insgesamt ging es um nicht weniger als 582 000 Euro, die Markkleeberg zusätzlich bereitstellen muss, weil die geplanten Fördermittel nicht mehr fließen.

582 000 Euro: „Wissen noch nicht mal, ob das reicht“

Konkret handelt es sich um den grundhaften Ausbau der Spinnereistraße, der Neuen Harth und des Equipagenweges. Im Rahmen der Planungen für den Doppelhaushalt 2021/2022 wurde entsprechend der seinerzeit geltenden Förderrichtlinien mit Zuwendungen in Höhe von 85 Prozent kalkuliert. „Im November 2021 informierte uns die Landesdirektion Sachsen, dass die Förderrichtlinie geändert und eine niedrigere Förderquote von möglicherweise nur 50 Prozent festgelegt werden soll“, musste OBM Karsten Schütze (SPD) den Abgeordneten mitteilen. Zwar sei diese Richtlinie noch nicht in Kraft getreten, aber die Landesdirektion habe Markkleeberg ans Herz gelegt, vorsorglich schon mal Anträge für den geminderten Fördersatz zu stellen, so Schütze.

Zahlen oder Bau verschieben

In Zahlen bedeutet das: Für die Neue Harth fehlen 130 000 Euro, das Projekt Equipagenweg weist eine Lücke von 152 000 Euro und die Spinnereistraße einen Fehlbetrag von sogar 300 000 Euro auf. Im Grunde genommen hatte der Stadtrat damit nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder werden die Finanzlücken aus der eigenen Schatulle gedeckt oder die Projekte bis zum Sankt Nimmerleinstag auf Eis gelegt. Zudem musste Schütze seinen Ratsleuten noch eine weitere bittere Pille verabreichen. „Wir wissen noch nicht einmal, ob das reicht, was wir jetzt verabschieden sollen“, so der OBM mit Blick auf die aktuelle Marktsituation. Exemplarisch wies er darauf hin, dass „aktuell beispielsweise Bitumen deutschlandweit kaum noch lieferbar ist.“ Stadtrat Olaf Winne (FDP) wies in der Diskussion darauf hin, dass in letzter Zeit immer häufiger Beschlüsse zu Mehrausgaben auf dem Ratstisch liegen und forderte „eine Gesamtaufstellung, damit wir den Überblick nicht verlieren.“ In den folgenden Abstimmungen votierten die Stadträte einstimmig für die Schließung der Finanzierungslücke aus Eigenmitteln.

Stau an nicht beschiedenen Förderanträgen

Gegenüber der LVZ fand Schütze im Nachgang deutliche Worte zur aktuellen Förderkulisse. „Das ist ein riesiges Problem, weil in der Tat ein Stau an nicht beschiedenen Förderanträgen entstanden ist.“ Das sei ein großer Nachteil für alle Kommunen, weil die Straßenbaumaßnahmen ins Stocken geraten sind und die Schlaglöcher jetzt immer größer werden. Der Landesverband des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) habe eine Straßenbaupauschale gefordert, „allerdings ziehen sich die Verhandlungen dazu jetzt seit fast einem Jahr hin. Ein Ergebnis ist noch nicht in Sicht“, ärgert sich der OBM.

Falk Gruber, Grundsatzreferent beim SSG, pflichtet Schütze bei. „Die Situation ist für alle Kommunen höchst unbefriedigend“, sagt er und führt eine über Jahre hinweg immer höhere Bugwelle unbearbeiteter Förderanträge sowie fehlende zusätzliche Fördermittel an.

„Das Wirtschaftsministerium ordnete eine Reihe von Maßnahmen an, die vom grundsätzlichen Stopp für neue Förderanträge bis zu erheblichen Kürzungen der Fördersätze oder der kompletten Ablehnung von Förderanträgen reichen“, so Gruber.

Dies führe dazu, dass viele kommunale Maßnahmen auch in naher Zukunft nicht umgesetzt werden können, die Kommunen bei anderen Projekten kürzen müssen oder größere Vorhaben nicht mehr zu stemmen sind.

In einem Eckpapier habe der SSG deshalb eine jährliche Straßenbaupauschale für Städte, Gemeinden und Landkreise in Höhe von mindestens 100 Millionen Euro gefordert. Das würde allerdings voraussetzen, dass die Staatsregierung bereit ist, den Kommunen ein entsprechendes Maß an Eigenverantwortung zu überlassen.

Von Rainer Küster