Am Sonnabend startete Markkleebergs Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) seinen ersten Stadtteilspaziergang in Wachau. An diesem und den fünf folgenden Wochenenden wandert er im Vorfeld der OBM-Wahl durch verschiedene Stadtteile. „Ich freue mich, Entwicklungen der letzten Jahre zu zeigen und auf Projekte der nächsten Jahre zu verweisen. Zudem habe ich ein offenes Ohr für die Probleme vor Ort. Und die kann man mir direkt zeigen“, so Schütze.

25 000 Einwohner – Markkleeberg wächst weiter

Rund ein Dutzend Bürger ließen sich auch am heißen ersten Augusttag (32,9 Grad) nicht abhalten und trafen sich am Kirchplatz zum Rundgang. Der höchste Punkt Wachaus – ein guter Auftakt: Dort steht mit der neugotischen Kirchruine nicht nur ein Denkmal. „Ich danke dem Förderverein, der sich mit Konzertabenden unter freiem Himmel für den Erhalt des kulturhistorisches Kleinods engagiert. Hier passiert viel“, so Schütze. Ohnehin sei in den letzten Jahren viel geschehen. „Steigern konnte sich die Lebensqualität in dem Ortsteil: Der Breitbandausbau ist erfolgt; das Internet funktioniert“, erklärte der OBM. „Auch der Nahverkehr wurde mit der Buslinie 106 verbessert. Wichtige Standortfaktoren besonders für junge Familien – Markkleeberg wächst!“ Jüngster Beweis: Eine ehemalige Berlinerin, die wegen der guten Lebensqualität nach Wachau gezogen ist. Damit hat Markkleeberg jetzt rund 25 000 Einwohner. Was sich manche Wachauer wünschen? Eine noch engere Taktung im Nahverkehr. Doch dafür sei der Landkreis zuständig. „Wir als Stadt werden uns weiter für attraktive Preise und ein 365-Euro-Verbund-Ticket einsetzen“, versprach Schütze. Bürgerfragen gab es auch zum Carsharing-Angebot: „Eine neue Station in Wachau wird kommen“, so der OBM.

Touristenbusse sorgen für Ärger in Wachau

Deutlich weniger werden sollten manche Touristenbusse, fanden einige Rundgangsteilnehmer. „Die roten Doppeldecker kommen gefühlt alle paar Minuten. Die machen Krach und stinken!“, schimpfte ein Anwohner. Das sieht auch der Stadtchef kritisch: „Hier müssen Busse mit umweltfreundlichen Motoren eingesetzt werden. Wichtig sind Besucher, die zum Markkleeberger See wollen, jedoch für Handel und Wirtschaft vor Ort.“ Weiter führte die Stadtteiltour Richtung Bauernhofstraße. „Die Baustellenschilder an ihrer Kreuzung sind nicht eindeutig“, kritisierte ein Wachauer. „Schaue mir das gleich am Montag mit dem Ordnungsamt an. Es muss nachgebessert werden“, versicherte Schütze.

Seepark Auenhain kann erweitert werden

Pluspunkte gab es von Anwohnern der Bornaer Chausee: Orkantief Friederike sei Dank. „Die Schäden durch den Sturm haben wir dreifach genutzt: Heruntergerissene Oberleitungen wurden gleichzeitig mit dem Glasfaserausbau in die Erde verlegt“, so Schütze. Eine moderne Straßenbeleuchtung haben die Bewohner jetzt ebenfalls. In gutem Zustand befindet sich auch der Herrenteich in der August-Bebel-Siedlung. Generell habe man viel in den Hochwasserschutz investiert. Was konnte der OBM noch Positives berichten? „Der Seepark Auenhain, das erste Feriendorf im Neuseenland, kann erweitert werden. Geplant sind 15 Ferienhäuser und ein Vier-Sterne-Hotel. Der Stadtrat hat den Bebauungsplan (B-Plan) beschlossen.“ Damit könne Wachau, der Ort nahe dem Markkleeberger See, noch attraktiver werden.

Nächste Stadtteilwanderung mit dem OBM in Oetzsch/Raschwitz am 8. August, Treffpunkt: 10 Uhr am Rathausplatz.

Von Ingrid Hildebrandt