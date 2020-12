Markkleeberg

Die Tourist-Information Markkleeberg in der Rathausstraße 22 hat am Sonnabend, 12. Dezember, zum letzten Mal in diesem Jahr auf. Wegen der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung bleibt sie bis zum 10. Januar 2021 geschlossen. Von 9 bis 15 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, originelle oder außergewöhnliche Geschenke aus der Region zu erwerben. Auch zahlreiche weitere Markkleeberger Einzelhändler nutzen die Chance, bis in die Abendstunden hinein zu öffnen.

Wärmendes aus Wolle

Ein besonderer Service ist der Verkauf regionaler Produkte. Momentan gibt’s handgerollte Kerzen aus der Leipziger „Werkstatt des Lichts“. Außerdem stellt Heiko Fischer aus Altmörbitz bei Frohburg seine Alpakas vor – und die Möglichkeit, mit ihnen auf Wanderschaft zu gehen. An kalten Tagen wärmen seine Socken aus Alpakawolle. Wenn das nicht reicht, hilft vielleicht ein Schluck hochprozentige „Alpakaspucke“.

Anzeige

Markkleeberger Wachmacher

Weiter im Angebot: Markkleeberger Städtekaffee, bunte T-Shirts für „Freizeitkapitäne“ oder „Neuseenländer“, dekorative Keramik aus der Markranstädter Töpferscheune von Ulrike Rost, Schnitzereien oder Gedrechseltes aus der Holzwerkstatt von Karsten Müller sowie Informatives rund um die Stadt – historisch-spannend oder unterhaltsam-witzig zwischen Buchdeckel gepackt.

Juliane Heinze mit Kunsthandwerk. Quelle: André Kempner

Gutscheine mit Fragezeichen

In der Tourist-Information für das Leipziger Neuseenland und die Stadt Markkleeberg bekommen die Besucher nicht nur umfassende Beratungen zu Ausflugstipps, Übernachtungsmöglichkeiten und Erlebnistouren inklusive jeder Menge Info-Material. Zum Sortiment gehören auch Veranstaltungstickets und verschiedene Gutscheine für Kanupark, Kletterpark und Adventure-Golf-Anlage am Markkleeberger See.

Von Gislinde Redepenning