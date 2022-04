Markkleeberg

Nach dem denkwürdigen Herzschlagfinale am vergangenen Wochenende, an dessen Ende der Aufstieg der TSG-Damen in die 3. Liga stand, herrscht in Markkleeberg Volleyball-Fieber. Selbst Tage danach blickt man in der Dreifelderhalle nur in strahlende Gesichter. Die Neuseenland Volleys befinden sich in der kommenden Saison in erlesener Gesellschaft: Im Volleyball wird Markkleeberg ab sofort im gleichen Atemzug mit Dresden, Erfurt und München genannt.

Verantwortung gut verteilt

Der Erfolg hat viele Väter. „Von der Vereinsführung und Abteilungsleitung über Mannschaft und Trainer-Team bis hin zur Stadt mit Hausmeister und Hallenwarten ist Verantwortung auf zahlreiche Schultern verteilt“, erklärt Rainer Leipnitz. Der Aktivposten des Förderkreises der Neuseenland Volleys zählt dabei auch Aufgaben wie das Management, Marketing und Sponsoring auf. Dass gleich fünf Räder dieses Getriebes den gleichen Nachnamen tragen und mit Ursula Bilz noch ein sechstes Mitglied der Familie Reichenbach bei den Markkleeberger Volleyballerinnen engagiert ist, stellt Leipnitz’ Aussage trotzdem nicht in Frage, im Gegenteil.

Auch Catering ist „made in Markkleeberg“

Da ist zum Beispiel Tim Reichenbach. Der 25-Jährige steht seit drei Jahren als Trainer des erfolgreichen Damen-Teams an der Linie. „Seit ich laufen kann, gehe ich zum Volleyball. Die Begeisterung wurde mir wohl in die Wiege gelegt“, sagt er mit Blick auf seine Eltern, die sich diesem Sport ebenfalls schon früh verschrieben haben. Auch sie sind heute Teil des Teams rund um die Mannschaft. Während sich Vater René im Sponsoring engagiert, ist Mutter Ramona zusammen mit Tims Zwillingsbruder Tom für die Versorgung des Publikums bei den Heimspielen zuständig. „Von der Planung über den Einkauf bis zur Zubereitung erfolgt alles Heim- und Handarbeit“, betont die Catering-Chefin lächelnd. Knapp drei Tage hätten sie damit vor jedem Heimspiel alle Hände voll zu tun, erklärt die 51-Jährige. Mit durchschnittlich 150 bis 180 zu versorgenden Besuchern spiele man schließlich auch bei den Zuschauerzahlen ganz oben mit.

Oma im Förderkreis dabei

Neben Oma Ursula, die sich im Förderkreis engagiert, wäre da schließlich noch Grit, die Schwester von Tim und Tom Reichenbach, die ihre beruflichen Erfahrungen als Co-Trainerin einbringt. „Dabei konzentriert sie sich vorwiegend auf den mentalen Bereich“, erklärt Bruder Tim, der in diesem Zusammenhang trotzdem seine „Chef-Co-Trainerin“ Sandra Peter hervorhebt. „Sie ist unheimlich wertvoll für den Verein, nicht nur wegen ihrer Zweitliga-Erfahrung, sondern auch im organisatorischen und Marketing-Bereich“, betont er und will damit sagen: „Auch wenn es so klingt, ist das kein Familienbetrieb. Die Reichenbachs sind nur Rädchen im Getriebe.“

Ziel: Klassenerhalt und Region repräsentieren

Dieses Räderwerk steht nun vor großen Herausforderungen. Führte sie der Weg zu Auswärtsspielen bislang maximal nach Erfurt, stehen für die Markkleeberger Volleyballerinnen in der dritten Liga Reisen nach München, Augsburg, Fürth oder Sonthofen im Programm. „Zu den Reisekosten kommen auch höhere Lizenzgebühren, Aufwandsentschädigungen oder Anforderungen an die Ausstattung hinzu“, weiß der Trainer. Um die Stimmung in der Halle macht er sich keine Sorgen. „Da sind wir schon lange drittligatauglich“, ist er überzeugt und hofft, dass sich von der herzlich-familiären Atmosphäre auf den Rängen noch ein paar Sponsoren anstecken lassen. „Wir wollen nicht nur den Klassenerhalt schaffen, sondern unsere Region weit über deren Grenzen hinaus würdig repräsentieren“, gibt Tim Reichenbach das Saisonziel aus.

Von Rainer Küster