Markkleeberger Weihnachtspäckchen für Zarnesti sind reisefertig

Markkleeberg

Im Rahmen der traditionellen Aktion „Weihnachtspäckchen für Zarenesti“ haben die Markkleebergerinnen und Markleeberger in diesem Jahr ganz viel Herz gezeigt. Insgesamt wurden im Rathaus, in den beiden evangelischen Pfarrämtern, der Kita „Zur Sonne“ und der Grundschule Markkleeberg-Ost 655 Pakete abgegeben. Das hat die Stadtverwaltung jetzt mitgeteilt. Darüber hinaus kamen Geldspenden in Höhe von 1134 Euro zusammen. „Nachdem die Sammlung für Kinder in unserer rumänischen Partnerstadt im Vorjahr ausfallen musste, haben wir uns diesmal selbst übertroffen“, bilanzierte Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) strahlend und verriet: „Mein Amtskollege Alexandru Lucian Igrisan freut sich schon auf die Weihnachtsfeier, wenn er die bunten Pakete überreichen und wieder in strahlende Kinderaugen schauen kann.“

Die Liebe hilft

Das einzige Sorgenkind war bislang der Transport der Pakete in den rund 1500 Kilometer entfernt gelegenen Karpatenbogen. Abgesehen von 2020 war das bisher immer der Job der Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Markkleeberg-West, doch wegen der Infektionslage in beiden Ländern ist das in diesem Jahr nicht möglich. Allerdings hat die Städtepartnerschaft inzwischen ganz besondere Früchte getragen, die jetzt auch zur Lösung des Transportproblems führten. Vor einigen Jahren hatten sich ein Feuerwehr-Kamerad aus Markkleeberg und eine junge Frau aus Zarnesti kennen und lieben gelernt. Das Paar lebt mit seinen Kindern in Markkleeberg, der Bruder der Frau ist Spediteur in Rumänien. Er übernimmt in der Woche vor Weihnachten den Transport der Päckchen nach Zarnesti, sodass die Geschenke rechtzeitig vor dem Fest in der Partnerstadt ankommen. Uta Greischel, Vorsitzende des Vereins Städtepartnerschaften Markkleeberg, ist darüber erleichtert: „Ein Glück, dass mit den Weihnachtspäckchen auch 1134 Euro für die Fahrtkosten gespendet worden sind.“ Auch dies sei in Markkleeberg inzwischen zur guten Tradition geworden.

Von Rainer Küster