Markkleeberger Wochenende im Zeichen des Waldes

Markkleeberg

Das zurückliegende Wochenende stand in Markkleeberg ganz im Zeichen des Waldes. Gleich zweimal war die Neue Harth Ziel für Markkleeberger Naturfreunde. Bereits am Freitag führte die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) gemeinsam mit dem Staatsbetrieb Sachsenforst eine Pflanzaktion durch, die sich speziell an Jugendliche richtete. Über 1000 junge Lärchen standen bereit, um als Pionier-Baumart das Entstehen eines neuen Mischwaldes zu fördern.

Eine sehr praktische Möglichkeit, für den Wald und den Klimaschutz aktiv zu werden, fand auch der sächsische Umweltminister Wolfram Günther (Bündnis 90/Die Grünen), der die Aktion nicht nur eröffnete, sondern in strömendem Regen tatkräftig mitpflanzte. Das war auch nötig, denn die Zahl der Jugendlichen, die dem Aufruf bei trotz Klimaerwärmung nasskaltem Wetter gefolgt waren, blieb überschaubar. Umso überzeugender allerdings der Einsatz jener Teilnehmer, die gekommen waren. So wie Marie-Michelle, Jule, Cedric und Leandro aus Klasse 6f der Rudolf-Hildebrandt-Schule. Sie hatten durch eine E-Mail ihrer Klassenlehrerin von der Aktion erfahren.

In strömendem Regen 1085 Lärchen gepflanzt

Jules Mutter ließ sich nicht zweimal bitten und fuhr die kleine Clique zum Treffpunkt in der Neuen Harth. „Es ist nicht das erste Mal, dass sie sich an so einer Aktion beteiligen“, erzählte die Chauffeurin und Tochter Jule ergänzte: „Es macht wirklich Spaß. Wir sind in der Natur, machen etwas Nachhaltiges und lernen dabei auch etwas über den Wald.“ Zusammen mit den rund 30 weiteren Helfern, darunter SDW-Landesvorsitzender Oliver Fritzsche (CDU), ist es ihnen bis zur Dämmerung tatsächlich gelungen, 1085 junge Lärchen sowie rund 80 Sträucher in den Waldboden der Neuen Harth zu pflanzen.

Eine Nacht und wenige Stunden später am gleichen Treffpunkt: Etwas mehr als 40 Markkleebergerinnen und Markkleeberger hatten sich am Samstag vor dem Parkplatz Zöbigker eingefunden, um Revierförster Oliver Hering beim Herbstspaziergang durch den Markkleeberger Kommunalwald zu begleiten. Auf der rund zweistündigen Morgenwanderung durch den Stadtforst gab es nicht nur eine Vielzahl Informationen, sondern auch reichlich Gelegenheit, dem Fachmann Fragen zu stellen.

Wildschweine aktuell kein Thema in Markkleeberg

Auf die Wildschwein-Population angesprochen, zeigte sich nicht nur der Revierförster etwas überrascht von der Entwicklung, sondern auch Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD). „Es gab in diesem Jahr noch nicht eine einzige Beschwerde von Einwohnern“, berichtete der OBM und Hering folgerte vorsichtig: „Offenbar hat das neu organisierte Jagdregime im Stadtwald Früchte getragen.“ Wildschweine seien aktuell jedenfalls kein Problem mehr. Und auch der Forst an sich zeige sich gut erholt. Der vergleichsweise junge Baumbestand habe die zwei Dürre-Jahre gut überstanden, zudem hätte es im Sommer 2021 ausreichend Niederschläge gegeben.

Gleich mehrfach kam beim Herbstspaziergang der Zustand der Waldwege zur Sprache. Dem Vorwurf, dass diese unter dem Einsatz von Forstmaschinen leiden würden, musste der Revierförster allerdings klar widersprechen. „Im Kommunalwald kommen solche Geräte kaum und in letzter Zeit gar nicht zum Einsatz“, betonte er. Gleichwohl räumte Hering einen erheblichen Investitionsstau bei der Instandhaltung der Wege ein, der allerdings nicht im Verantwortungsbereich des Staatsbetriebes Sachsenforst liege.

Von Rainer Küster