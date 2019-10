Markkleeberger auf Bürgerfahrt nach Rumänien

Markkleeberg

Die Idee wurde bereis im Jahr 2017 im Familienhof in der Zarnester Straße bei einem Nachbarschaftsfest geboren: „Wir möchten unsere rumänische Partnerstadt, die Namensgeberin unserer Straße, gerne kennenlernen, die reizvolle Landschaft am Karpatenbogen entdecken und mit den Menschen ins Gespräch kommen“, erklärte Nikolaus Legutke das Projekt Bürgerfahrt. Er hat es gemeinsam mit seinem Nachbarn Andreas Haupt vorangetrieben und mit der evangelischen Kirchgemeinde Großstädteln/ Großdeuben einen engagierten und tatkräftigen Träger ins Boot geholt. „Für diese unkomplizierte Hilfe möchten wir uns ganz herzlich bei der Kirchgemeinde bedanken“, so Legutke. Auch das Partnerstädtekomitee Markkleeberg, Firmen-Spenden und eine Förderung des Landes Sachsen haben das Vorhaben unterstützt. Mitte Oktober machten sich 40 Bürger, vom Wissensdurst und Reisefieber gepackt, auf den rund 1 500 Kilometer langen Weg. Sie erlebten, begleitet von offiziellen Vertretern Zarnestis, ein abwechslungsreiches Programm mit allerlei Besichtigungen der Sehenswürdigkeiten der Umgebung, viel Herzlichkeit und Gastfreundschaft.

Von Gislinde Redepenning