Markkleeberger erstrampeln Geld für Sportvereine

Markkleeberg

Die Markkleeberger haben im Rahmen des Aktion von EnviaM und Mitgas wie in den Vorjahren kräftig in die Pedale getreten. Und das für einen guten Zweck: Nach der Auswertung gab es einen ordentlichen Batzen Geld für zwei Sportvereine.

Vierter Platz für sportliche Markkleeberger

Unter dem Motto „Volle Energie für den guten Zweck“ hat Markkleeberg mit einem vierten Rang unter 25 Kommunen erfolgreich am Städtewettbewerb teilgenommen. „Wir sind als einzige Stadt von Beginn an dabei“, verkündete Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) bei der Scheckübergabe in der letzten Stadtratssitzung. Sechs Stunden lang hatten beim Stadtfest im Mai je ein Erwachsenen- und ein Kinderrad bereitgestanden. Die Platzierung ergibt sich aus der Summe der erradelten Kilometer der großen und kleinen Sportler, die fünf beziehungsweise zehn Minuten Zeit hatten. Dabei sprang der vierte Gesamtplatz heraus. Bei den Kindern landete Markkleeberg sogar auf dem dritten Rang, nach 158 Kilometern nicht einmal eine Stadionrunde hinter Markneukirchen. „Wir waren früh im Jahr dran und mussten vorlegen, da hatten unsere Gegner eindeutig einen Wettbewerbsvorteil“ scherzte der OBM, der sich bei Andreas Auerbach aus dem Envia-Vorstand gleich fürs nächste Jahr bewarb. Eigentlich liefe die Bewerbungsfrist ja noch, aber bei so einem Engagement könne man wohl nicht Nein sagen, befand der überrumpelte Gast.

Sportvereine profitieren

Zwischen dem 1. Mai und dem 3. Oktober sind 25 Kommunen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen in den sportlichen Wettstreit gegangen. „Der Städtewettbewerb ist eine Erfolgsgeschichte. Seit 2004 mobilisiert er Menschen, sich für kulturelle, soziale und sportliche Projekte in ihrer Kommune zu engagieren, erklärte Andreas Auerbach bei der Übergabe der 3400 Euro, die Jörg Mentzel, Vorstandsvorsitzender der Kickers 94, und Mario Braun, Chef des TSV Markkleeberg, im Beisein von Jürgen Kern als Vorsitzendem der AG der Markkleeberger Sportvereine entgegennahmen. Zusätzliche 400 Euro hatte Pressesprecher Daniel Kreusch eingefahren, weil er innerhalb von acht Tagen auf einem E-Bike Extra-Kilometer absolviert hat.

Von Gislinde Redepenning