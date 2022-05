Markkleeberger feiern Stadtfest

Endlich kann in Markkleeberg wieder Stadtfest gefeiert werden – das Programm lässt wenig Wünsche offen.

In der Innenstadt und auf der Festwiese am Agrapark war zum Markkleeberger Stadtfest am Wochenende jede Menge los. Tausende Gäste freuten sich, dass endlich wieder gefeiert werden kann. Sabine und Ina (von links) behielten auf Stelzen den Überblick. Quelle: André Kempner