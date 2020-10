Markkleeberg

Marc Zimmer (15) macht einen sehr entspannten Eindruck – eine Eigenschaft, die dem Zehntklässler der Oberschule Markkleeberg sicher geholfen hat, im Sächsischen Landeswettbewerb des Faches Wirtschaft-Technik-Haushalt/Soziales (WTH) kürzlich den ersten Platz zu belegen. Der Leistungsvergleich fand unter Einhaltung strenger Hygieneregeln an der TU Dresden statt und beinhaltete nicht nur praktische Aufgaben, sondern auch deren Präsentation vor den Argusaugen einer strengen Jury.

Endausscheid wegen Corona verschoben

Elf Schülerinnen und Schüler, darunter der Markkleeberger, hatten sich als Sieger regionaler Wettbewerbe in ganz Sachsen qualifiziert. Eigentlich hätte Marc Zimmer schon im April nach Dresden reisen sollen, doch fiel der Endausscheid der Corona-Pandemie zum Opfer. „Wir wollten schon vorne mitspielen, aber dass Marc so weit vorne landet, war eine Überraschung“, erzählt Lehrerin Corinna Schimmel, die mit ihrem Schützling gemeinsam in die Landeshauptstadt gereist war.

Vor Ort musste der Oberschüler sein hauswirtschaftliches und handwerkliches, aber auch sein planerisches und organisatorisches Geschick bei praktischen Arbeiten unter Beweis stellen. Es galt, ein großes Tablett mit Furnier und PVC-Abdeckung herzustellen sowie eine Kartoffelsuppe zu kochen. Marcs Vorteil: Er hatte die Sommerferien genutzt, in einer Markkleeberger Tischlerei ein Praktikum absolviert und dabei den einen oder anderen Fachbegriff aufgeschnappt. Damit konnte er bei der Vorstellung seiner Arbeit punkten.

Marc Zimmer (15) hat gelernt, wie man mit Werkzeug hantiert. Quelle: André Kempner

Wichtige Tipps von kochbegeisterten Mitschülern

Da das Kochen in der Schule coronabedingt ausgefallen ist, hat Marc zu Hause mit Hilfe seiner Mitschüler geübt. „Wir haben Jungs in der Klasse, die richtig gut kochen können“, weiß er. Die haben ihm, angefangen von den richtigen Schneidetechniken, wichtige Tipps gegeben – seine vegane Kartoffelsuppe mit Lorbeer, Salz, Pfeffer und Muskat hat er lecker und würzig hinbekommen.

Fünf Minuten lang dauerte anschließend die Präsentation vor Fachlehrern, Vertretern der IHK und der Handwerkskammer Dresden – kein Problem für den nervenstarken Zehntklässler. „Bei ihm stimmte das Gesamtpaket, er ist sehr strukturiert an seine Aufgaben herangegangen, hat sich genau überlegt, was er macht und er konnte sich sehr gut verkaufen“, lobt seine Fachlehrerin. „Er ist nicht nur fleißig und handwerklich geschickt, er hat sich super präsentiert.“

Schritt zum handwerklichen Beruf

WTH wurde im Schuljahr 2004/2005 in Sachsen eingeführt, behandelt praxisnah unterschiedliche Lebensbereiche und ist ganz sicher alles andere als langweilig. In Zeiten, in denen der Fachkräftemangel zu den größten Herausforderungen des Handwerks zählt, sei es wichtig, den Nachwuchs zu begeistern und zu gewinnen, findet Schulleiter Ronny Ullmann. Umfragen hätten ergeben, dass der Wunsch, sich durch das Abitur einen vermeintlichen Freiraum in Richtung Berufswahl zu schaffen, abnehme, das handwerkliche Interesse jedoch wachse.

