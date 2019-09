Markkleeberger kämpft auf Fidschi-Insel ums Überleben

Markkleeberg

Wenn am Montag zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr die Abenteuer- und Strategieshow „Survivor“ auf VOX über die TV-Schirme flimmert, dürfte der eine oder andere Markkleeberger eingeschaltet haben und mit besonderem Interesse hinschauen: Stefan Mielsch aus der Stadt zwischen zwei Seen ist einer der 18 Spieler, die auf einer einsamen Fidschi-Insel ums Überleben und um eine halbe Million Euro kämpfen.

Von Alt Oetzsch auf eine einsame Insel

Der Dreiunddreißigjährige ist Investmentbanker, Unternehmer und in der Kommunalpolitik wegen seines Engagements im Vorstand der FDP Leipziger Land-Muldental bekannt. Er ist verheiratet und Vater eines vierjährigen Sohnes. Was hat ihn bewogen, sein Domizil im beschaulichen Alt Oetzsch im Juni und Juli für mehrere Wochen mit dem Dasein eines Robinson Crusoe auf einem unbewohnten Südsee-Eiland zu tauschen, lediglich ausgerüstet mit Reis, Wasser, Macheten und Wok? Und das auch noch unter erschwerten Bedingungen. Denn in der Adaption des aus Schweden stammenden Formats, das weltweit in zahlreiche Ländern verkauft wurde, gilt es für die Teilnehmer nicht nur, sich Nahrung zu beschaffen und Schlafplätze beziehungsweise Behausungen einzurichten. Sie spielen auch 39 Tage unter dem Motto „Durchhalten, überlisten, besiegen“ taktisch gegen- und miteinander – um ein Preisgeld von 500 000 Euro.

Mielsch war schon immer Fan der Serie

„Ich kenne die Sendung seit 20 Jahren und habe sie immer in den USA gesehen“, erzählt Mielsch, der in Amerika seinen High School – und Universitätsabschluss machte. Als absoluter Fan habe er sich spontan beworben, als er erfuhr, dass Kandidaten für die deutsche Version der Reality-Show gesucht werden. Und er hatte Glück, kam als einer von 18 Auserwählten unter 5 000 Anwärtern in den zweifelhaften Genuss, sich auf einer Insel irgendwo im Nirgendwo behaupten zu müssen. Zweifel, das Richtige zu tun, hatte er zu keiner Zeit. „Wenn ich mir etwas vorgenommen habe, ziehe ich das durch“, sagt er. „Im Gegenteil, ich mag Herausforderungen, sehe Veränderungen positiv entgegen und die Vorfreude war riesig groß, als Büromensch dem Alltag entfliehen zu dürfen.“ Seine Frau Sandra habe ihn von Beginn an unterstützt. „Sie weiß, dass ich die eine oder andere verrückte Sache mache und davon nicht abzubringen bin, wenn ich mich einmal entschlossen habe“, sagt Mielsch schmunzelnd.

Strategisches Denken ist wichtig

Reif fürs „ Dschungelcamp“ sei er deshalb noch lange nicht. Mit dem Trash-Format habe der „Survivor“ nichts tu tun, betont er. Hier müssen die Kandidaten Scharfsinn, Taktik und strategisches Denken, auch Finten gegenüber den Mitspielern beherrschen, um nicht rauszufliegen. Eigenschaften, die er möglicherweise im Laufe seiner politischen Karriere, die mit 14 Jahren bei den Jungliberalen begann, kultiviert hat. Doch unterscheidet Mielsch klar zwischen dem realen Leben und dem „Spiel für große Kinder“. Gedanken ans Aufgeben haben sich nie eingeschlichen. Ein paar Kilo sind schon verloren gegangen, denn alles, was neben Reis auf den Tisch kam, Fisch, Krabben, Kokosnüsse oder Kartoffelpflanzen, musste selbst erlegt oder geerntet werden. Herausfordernd war so manche lange, dunkle und kalte Nacht, wenn es in die Unterkunft hineingeregnet hat.

Viel mehr darf er noch gar nicht verraten. Eines jedoch ist sicher: „Ich würde das jederzeit wiederholen“, betont Mielsch. „Und ich hoffe auf mindestens eine zweite oder dritte Staffel, die ich mir dann gemütlich vom heimischen Sofa aus ansehen werde.“

Von Gislinde Redepenning