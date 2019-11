Markkleeberg

Die Stadt Markkleeberg sammelt noch bis zum Mittwoch, 4. Dezember, unter dem Motto „Freude schenken“ Weihnachtspäckchen für die Kinder in der rumänischen Partnerstadt Zarnesti. Allein im Rathaus sind bereits 100 liebevoll verpackte Geschenke abgegeben worden.

Fünf Sammelstellen

Die Päckchen können in folgenden fünf Sammelstellen zu den jeweiligen Öffnungszeiten abgegeben werden: Awo-Kita „Zur Sonne“ ( Robert-Havemann-Straße 12), Pfarramt der Martin-Luther-Kirchgemeinde (Pfarrgasse 27), Pfarramt der Auenkirchgemeinde (Kirchstraße 36), Bürgerinformation im Rathaus (Rathausplatz 1) und Grundschule Markkleeberg-Ost (Rilkestraße 11).

Die Tradition wird seit 19 Jahren gepflegt. Der Weihnachtsgruß solle herzlich und liebevoll sein, bittet die Stadtverwaltung. Es gehöre nur Neuwertiges hinein. Die Mädchen und Jungen freuten sich über Spielsachen, Süßigkeiten, Mal- und Schulutensilien sowie Comics. Damit die Geschenke geschlechts- und altersmäßig passen, lägen in den Sammelstellen Aufkleber bereit. Die Aktion sei jedoch keine Kleidersammlung.

Feuerwehr fährt Geschenke nach Rumänien

Wie in jedem Jahr werden die Kameraden der Feuerwehr Markkleeberg-West die wertvolle Fracht mit zwei Fahrzeugen persönlich ins 1500 Kilometer entfernte Zarnesti schaffen. Für die Dieselkosten bittet die Stadt um eine Spende von zwei Euro. Das Geld kann in den Sammelstellen abgegeben werden. Im vergangenen Jahr wurden in Zarnesti 614 Päckchen übergeben, das war ein neuer Rekord. Zudem kamen rund 1000 Euro an Geldspenden zusammen.

Von gr