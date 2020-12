Markkleeberger schmücken ihren Weihnachtsbaum

Markkleeberg

Markkleebergs größter kommunaler Weihnachtsbaum auf dem Bahnhofsvorplatz wird immer schöner und zaubert den Markkleebergern ein Lächeln ins Gesicht. Er leuchtet in den Abend- und Nachtstunden und gibt auch am Tag ein prächtiges Bild ab.

Passanten freuen sich über den Anblick

Nicht nur Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) freut sich jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit im Rathaus darüber, dass wieder bunte Kugeln, selbstgebastelte Engel oder Sterne dazugekommen sind. In der öffentlichen Markkleeberger Gruppe bei Facebook kann man das Geschehen verfolgen, der Fortschritt wird mit vielen Fotos dokumentiert.

Nette Worte am Baum mit Abstand und Maske

„Ich habe heute wieder so viele Menschen da getroffen, die sich darüber freuen und miteinander ins Gespräch kommen – jawohl ein nettes Wort geht auch mit Abstand und Maske“, heißt es da. Mit einem Augenzwinkern wird nach einer Leiter verlangt, denn der Schmuck hängt natürlich nur in Greifhöhe. Es wird auch schon überlegt, was nach dem Fest mit der hübschen Dekoration passiert und ob sie bis zum nächsten Jahr aufbewahrt werden kann – wenn es hoffentlich möglich sein wird, Hand in Hand im Kreis um den Baum zu tanzen.

Was passiert mit dem Schmuck ?

So möchten viele, dass aus der Idee eine Tradition wird. Wenn auch die eine oder andere Kugel zerbrochen auf dem Boden landet, im Eifer des Gefechts beim Aufhängen oder vom Wind herabgeweht. Nicht einmal ein Langfinger konnten das Ritual dauerhaft stören. Er wurde mit einem ordentlichen Fluch bedacht: „Mein silberner Zapfen, der neben der Schleife hing, ist verschwunden. Dem Dieb sollen die Hände abfaulen und der Baum zu Hause zusammenkrachen.“

Von Gislinde Redepenning