Markkleeberg

Am Sonnabend, 9. November, wird in Deutschland der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Die Stadt Markkleeberg begeht diesen Tag ab 18 Uhr mit einer Mahnwache vor dem Gebäude in der Hauptstraße 3. Dort liegen die Stolpersteine für Olla und Ludwig Bamberger. Die Mahnwache wird gemeinsam mit der AG „Spurensuche“ des Rudolf-Hildebrand-Gymnasiums veranstaltet.

Zeichen für Toleranz

Das Gebäude Hauptstraße 3 war der letzte frei gewählte Wohnort der Familie Bamberger, die in Leipzig am Augustusplatz ein Herrenkonfektionsgeschäft besaß und in der Pogromnacht 1938 ihre Existenz und kurze Zeit später auch ihr Heim verlor. Ludwig Bamberger starb 1942 in Theresienstadt, Olla Bamberger 1944 in Auschwitz.

Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) ruft die Bürger zur Beteiligung an dieser Mahnwache auf. Mit ihrer Teilnahme setzten sie ein Zeichen für Toleranz im Miteinander, gegen Antisemitismus und Rassismus, gegen millionenfachen, systematischen Mord, organisierte Verfolgung und Entrechtung von Jüdinnen und Juden sowie gegen die Ausgrenzung von Minderheiten.

Köpping : Gewalt gefährdet Zusammenleben

Auch die sächsische Staatsministerin für Gleichstellung und Integration, Petra Köpping ( SPD), ruft zur Teilnahme auf. „Vor kurzem erst hat uns der Anschlag auf die Synagoge in Halle gezeigt, dass Antisemitismus und Menschenverachtung immer noch zu gewaltsamen Taten führen, die unser friedliches Zusammenleben gefährden“, erklärt sie und plädiert dafür, die Erinnerung an die Schrecken des Nationalsozialismus hochzuhalten.

