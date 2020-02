Markkleeberger und die Anfänge des Radios

Markkleeberg

Am Ende seines Vortrages im Weißen Haus über den Beginn des Rundfunks in Deutschland und insbesondere in Leipzig im Jahr 1924 brandete dem Markkleeberger Wolfgang Höfer der Beifall von knapp 50 Zuhörern entgegen. Der Ort für die Veranstaltung war klug gewählt, denn der Bauherr der Villa im Agra-Park, Paul Herfurth, war gemeinsam mit seinem Bruder Edgar der erste und einzige Großaktionär der in jenem Jahr ins Leben gerufenen Mitteldeutsche Rundfunk-Aktiengesellschaft (MIRAG).

Herfurth-Brüder investieren in mitteldeutsche Medienlandschaft

Pauls Enkel Dietrich Herfurth ließ aus der Ferne mitteilen, es freue ihn, dass mit dem Thema Rundfunk auch ein Stück regionaler Familiengeschichte beleuchtet werde. Beide Herfurth-Brüder waren seit Ende des 19. Jahrhunderts Eigentümer der „Leipziger Neuesten Nachrichten“, aus ihrem Verlag wurde nach und nach ein großer Player im Mitteldeutschen Raum. 1924 stand die Geburt eines neuen Mediums auf der Tagesordnung, das seinen künftigen Nutzern unter der Werbebotschaft „Das Wunder aus der Luft“ offeriert wurde. Dem wollten sich die Verleger nicht verschließen, sie investierten mit einer Beteiligung in Höhe von 80 000 Goldmark nach Kräften in das Projekt.

Technische Entwicklung schritt rasant voran

In Laufe des anderthalbstündigen Vortrags von Sammler Höfer wurde im Weißen Haus ein Rundfunk-Sender errichtet, wie er damals ausgesehen haben mag. Die Besucher des Abends erfuhren, dass sich Sendetechnik und Radiogeräte im Hinblick auf Bedienbarkeit und Klang rasant fortentwickelt haben. Auch, dass es im benachbarten Zwenkau eine Firma namens Gustav Arndt gab, die bereits in den 1920ern begann, Detektorgeräte herzustellen.

Sammler Wolfgang Höfer stellt alte Rundfunk-Technik vor. Quelle: André Kempner

Die erste und zahllose weitere Sendungen aus dem Äther des Rundfunkstudios, das im Haus der Alten Waage am Leipziger Markt eingerichtet war, begann mit der Kennung des Senders Leipzig der MIRAG ab seinem Start am 2. März 1924: „Hallo, Hallo … Hier ist Leipzig. Hier ist der Leipziger Meßamt-Sender. Wir senden auf Welle 450 …“ Danach folgten Programmansagen, Nachrichten und Musik.

Im engem Studio lief alles live ab

Wenn sich in der ersten Zeit die Eigentümer des Leipziger Senders mit zunächst schmalen Einnahmen aus den von der Reichspost erhobenen Empfangsgebühren zufriedenstellen mussten, so entwickelte sich die wirtschaftliche Situation schnell besser, denn es entstand die Rundfunkwerbung. Inwieweit dies durch die beiden Hauptaktionäre Edgar und Paul Herfurth angestoßen wurde, lässt sich nur vermuten. Bekannt ist aber, dass der Verlag Edgar Herfurth & Co. KG kostenlose Nachrichtenblöcke zur Verfügung stellte.

Alles wurde live aus dem beengten Studio vorgetragen und -gespielt. Dieses Fluidum brachten Wolfgang Höfers Nichten und ein Neffe aus der Markkleeberger Musiker-Familie Dreßler als Trio „Julica“ dem Publikum am Ende eines spannenden Abends musikalisch nahe.

Von Bernd Mühling