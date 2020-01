Markkleeberger verzichten ungern aufs eigene Auto

Markkleeberg

Elektromobilität und Carsharing nehmen in Markkleeberg Fahrt auf. Jedoch nicht so rasant wie erhofft, aber nach und nach. Seit nunmehr schon 13 Jahren sind rote Flitzer von „ teilAuto“ im Stadtgebiet unterwegs. Im März 2018 startete die EnviaM ein Pilotprojekt mit umweltfreundlichen und klimaschonenden Elektroautos zur kollektiven Nutzung.

Pilotprojekt läuft weiter

Steffen Friedrich, Fuhrparkleiter bei der Envia M-Gruppe, berichtete kürzlich im Rahmen des ersten, sehr gut besuchten Markkleeberger Unternehmerfrühstücks am Envia-Sitz in der Friedrich-Ebert-Straße über den Stand des Pilotprojekts E-Carsharing in Markkleeberg. Das startete unter dem Motto „Elektrisch flitzen statt besitzen“ im März 2018 mit Unterstützung der Stadt. An drei Standorten, am Rathaus, am Dietrich-Bonhoeffer-Platz und in der Freiburger Allee, sind insgesamt fünf Autos verfügbar, zum BMWi und VWe Golf ist ein Tesla Model S hinzugekommen, der mit einer rein elektronischen Reichweite bis zu 520 Kilometern wirbt.

Fünf Buchungen pro Woche

Seitdem sind 113 Verträge abgeschlossen worden, man hatte sich mehr erhofft. Die Markkleeberger waren mehr als 29 300 Stunden unterwegs und haben dabei rund 26 000 Kilometer zurückgelegt. Im Schnitt werden fünf Buchungen pro Woche registriert. „Oberbürgermeister Karsten Schütze hatte damals recht, als er uns vor allzu großer Euphorie warnte“, erklärte Friedrich. Man brauche Zeit und Geduld, beides werde man auch weiterhin aufbringen. „Wir merken, dass gerade in letzter Zeit vermehrt junge Leute zu uns kommen, die sich kein eigenes Auto anschaffen“, so Friedrich. Das stimme optimistisch. Man müsse die Entwicklung mit gesundem Optimismus beobachten und die Voraussetzungen weiter optimieren.

Software überarbeitet

So hat man auf Kundenwunsch die Software überarbeitet und Vorschläge von den Nutzern eingefügt. Man könne jetzt beispielsweise bereits vor der Buchung dank einer besseren graphischen Übersicht sehen, welche Autos wo zur Verfügung stehen. Auf eine App verzichte man, es gebe aber eine webbasierte Lösung fürs Smartphone. Sogenannte intelligente Ladekabel erleichtern die Abrechnung.

Stecker in die Buchse, aufladen, fertig – das klingt erst einmal einfach. Doch der Teufel steckt im Detail, weil es unterschiedliche Systeme gibt. „Vor langen Fahrten muss ich mir dessen bewusst sein“, sagte Friedrich. Nur einmal habe es eine Panne mit einem jungen Mann gegeben, der bis nach Erfurt gefahren sei und sich dort außerhalb des Versorgungsgebietes befunden hat. Er musste abgeholt werden.

„ teilAuto “ verbucht stetig Zuwächse

Ebenso wie Friedrich kennt auch Torsten Bähr, bei der Firma „ teilAuto“ für den Bereich Markkleeberg verantwortlich, die Gründe dafür, dass Carsharing in Mittelzentren wie Markkleeberg grundsätzlich weniger erfolgreich ist, als in Leipzig oder Halle. Viele Pendler nutzten das eigene Auto für weite Strecken, die Anbindung an Leipzig mit Bus, Bahn und Fahrrad sei günstig und manche Menschen haben sich einfach zu sehr an die Bequemlichkeiten eines Zweitwagens gewöhnt, sind sich beide einig.

Dabei hat das organisierte Autoteilen in Markkleeberg bereits seit 13 Jahren Tradition. Die Nutzerzahlen haben sich stetig nach oben entwickelt, von 60 Ende 2012 über 100 im Jahr 2015 bis zu aktuell 190. Angemeldete Kunden finden Fahrzeuge in der Raschwitzer Straße nahe des Rathauses, an der Rathausgalerie und seit 2014 am Pleißenhof in Markkleeberg-Ost. „Gegenwärtig denken wir über einen weiteren Standort in Wachau nach“, verrät Bähr. Vorgespräche liefen.

Von Gislinde Redepenning