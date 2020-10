Markkleeberg

Ganz nüchtern betrachtet, hatten die Markkleeberger Stadträte am Mittwochabend unter Tagesordnungspunkt 16 lediglich zu beschließen, ob ein Fördermittelantrag auf den Weg gebracht wird. Aber das außergewöhnliche Projekt hat es in sich und ist nicht nur in finanzieller Hinsicht ein Schwergewicht. Folglich war der Bedarf an erklärenden Worten groß.

Einrichtung soll 200 Betten vorhalten

Eine Jugendherberge mit 200 Plätzen, davon träumt wohl jede Kommune, die auf touristische Angebote setzt. Spätestens beim Preis lösen sich solche Visionen dann aber meist in Rauch auf. Wer hat schon 15 Millionen Euro übrig, für die man beispielsweise locker vier neue Kitas bauen könnte?

Markkleeberg hat jetzt diese Chance und will sie auch nutzen. Die Grundlage dafür bildet das „Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen“. Hier stehen im Mitteldeutschen Revier bis 2026 insgesamt rund 61 Millionen Euro zur Verfügung, teilte die Stadtverwaltung mit.

Um schnell voran zu kommen, soll die Förderung im Jahr 2020 in einem vereinfachten Verfahren ausgereicht werden. Dazu hat der Bund eine „Turboliste“ aufgestellt, in die Projekte aufgenommen werden können, die bereits über eine hohe Umsetzungsreife verfügen. Unter den zwei vom Landkreis Leipzig für diese Liste eingereichten Vorhaben befindet sich eine Jugendherberge am Markkleeberger See.

Aus Zeitgründen nur eine pauschale Kostenschätzung

Das größte Problem dabei ist aber nicht das Geld, sondern die Zeit. Die Bewilligung des Förderantrages – immerhin lockt ein Zuschuss zwischen 90 und 92,5 Prozent – muss noch in diesem Jahr erfolgen. Weil aber in Dresden erst noch ein Kabinettsbeschluss gefasst werden und danach eine Bestätigung des Bundesministeriums erfolgen muss, ist die Zeitschiene für eine Beantragung von Fördermitteln knapp. Zu knapp vor allem, um vorab einen Entwurf skizzieren zu können, anhand dessen sich die Kosten belastbar kalkulieren lassen.

Deshalb habe sich die Stadt mit dem Landesverband Sachsen des Deutschen Jugendherbergswerkes in Verbindung gesetzt und deren pauschale Kostenschätzung für eine Jugendherberge anschließend plausibilisiert. So sei man auf einen Betrag von rund 14,4 Millionen Euro gekommen.

Bis zu 30 000 Übernachtungen pro Jahr angestrebt

Je nach Förderkategorie, in die das Vorhaben eingeordnet wird, muss die Stadt Markkleeberg einen Eigenanteil in Höhe von bis zu 1,44 Millionen Euro einstellen. Dass die Stadträte diesem Ansinnen bei nur zwei Enthaltungen mehrheitlich folgten, lag wohl auch an den dargestellten Chancen.

Die im Bebauungsplangebiet Silberschacht am Seepark Auenhain vorgesehene Jugendherberge soll mit Vollpension und einer Kapazität von 200 Betten eine Zielgröße von 30 000 Übernachtungen pro Jahr erreichen. Gemeinschaftsräume seien ebenso vorgesehen wie Sportanlagen im Außenbereich und eine Mehrzweckhalle mit Sportprofil für die Nebensaison.

Projekt könnte mehr als 30 Arbeitsplätze bringen

Vor allem aber stellt die Stadtverwaltung in ihrer Sachdarstellung die Schaffung von 16 Arbeitsplätzen direkt im Objekt sowie 15 weiteren Stellen in dessen Umfeld in Aussicht. Genährt wird dieses Argument auch vom Alleinstellungsmerkmal dieses Vorhabens. Im Segment „Jugendübernachtung“ sei es die erste Einrichtung dieser Art in der Seenlandschaft des Südraums Leipzig, hieß es.

Von Rainer Küster