„Liebevoll erziehen statt schimpfen“ heißt das zweite Buch der Markkleebergerin Ina Bär, die als Autorin und Erziehungscoach gerade in den Zeiten des Corona-Lockdowns gefragt ist. Das Thema ist brandaktuell, weil bei so manchen Eltern zwischen Homeschooling und Homeoffice die Nerven blank liegen. Ihr neuestes Werk steht gleich in mehreren Kategorien auf den Amazon-Bestsellerlisten ganz oben.

Überfordert mit Job und Kindern

Überforderung hat Ina Bär selbst erlebt, als alleinerziehende Mutter. „Eines Tages stand ich da – plötzlich allein mit zwei kleinen Kindern, drei und sieben Jahre alt“, blickt sie zurück. „Auswärtsjob, zu wenig Zeit für den Nachwuchs, erst recht für mich selbst, die Große hyperaktiv und extrem anstrengend. Wie sollte ich das nur alles schaffen?“ Irgendwann hatte das gesundheitliche Folgen. Ihr wurde klar, dass sie etwas ändern musste. Sie begann, ihre Kinder und sich selbst mit andern Augen zu sehen.

Passion Erziehungscoach

Das ebnete ihr nicht nur den Weg in ein harmonisches Familienleben, sondern auch zu ihrer wirklichen Passion. „Ich gab meinen Angestellten-Job auf, mit dem ich mich schon viel zu lange herumgequält hatte, und liebe seitdem, was ich beruflich tue“, sagt die Markkleebergerin, die erfolgreich Eltern coacht.

Ihre alltägliche Stress-Spirale drehte sich lange vor Corona-Zeiten. „Aber ich weiß genau, wie sich das jetzt anfühlt“, sagt sie. Nörgelnde Kinder, die ihre Freunde nicht sehen können und beschäftigt werden wollen, kaum Hilfen – die organisatorischen Anforderungen seien derzeit kaum zu bewältigen. Dazu kämen neben dem Haushalt vielleicht noch eigene Sorgen um fehlendes Einkommen oder ältere Familienangehörige.

Inspiration für gestresste Eltern

„Da ist es absolut verständlich, dass einem auch mal der Kragen platzt und sich die Familienmitglieder anschreien. Oft ärgern sich die Mütter und Väter dann über sich selbst. Das erhöht wiederum den Druck, man wird noch angespannter“, erklärt Bär. So gerieten Eltern in einen Strudel mit zunehmender Überspannung. Ina Bär möchte dazu motivieren, eingefahrene Erziehungsmethoden zu überdenken. „Mein Ratgeber soll Eltern eine Inspiration sein und Möglichkeiten aufzeigen, wie ein respektvoller Umgang in der Familie gelingen kann“, lautet ihr Credo.

Aus ihrer Erfahrung als Elterncoach weiß sie, dass die Problemlösungen oft nicht am fehlenden Wissen, sondern an der fehlenden Umsetzung im Alltag scheitern. Passend zu ihrem Buch gibt es einen Onlinekurs mit Angeboten vom Video bis hin zur konkreten Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit Übungen und Aufgaben. Alle Infos dazu auf Ina Bärs Webseite https://kinder-leicht-erziehen.de.

Von Gislinde Redepenning