Markkleebergs Bürgerpolizisten und die Hoffnung auf Rückkehr der Gelassenheit

Markkleeberg

Auf dem Schreibtisch liegen Formulare und Berichte, zwischen denen sich eine Zimmerpflanze erhebt; auf dem Monitor leuchtet das Logo der Polizei und über der Stuhllehne hängt eine Uniformjacke. Das Büro der Markkleeberger Bürgerpolizisten ist der Beweis, dass die in Kriminalfilmen bedienten Klischees am Ende doch irgendwie aus dem wahren Leben gegriffen sind. Aber die Kulisse ist auch so ziemlich das einzige Element, das der Alltag von Stefan Klatt und Holger Schrönghammer mit dem der Fernseh-Kommissare aus Tatort & Co. gemeinsam hat.

„Wir sind sozusagen die Schnittstelle zwischen Polizei und Bürgern“, umreißt Polizeihauptmeister Klatt die tägliche Herausforderung. Strukturell dem Streifendienst zugeordnet, zählt die Präsenz in Markkleeberg und den umliegenden Ortschaften zu den Kernaufgaben, sagt der 55-Jährige. Natürlich gebe es vor Dienstbeginn eine Tasse Kaffee und man bespreche dabei die Planung des Tages, aber „dann geht es auch schon raus auf die Straße.“

Eigentlich sollten die Schuhe das favorisierte Fortbewegungsmittel sein und auch Klatt ist ein Verfechter davon, weil man „dabei leichter den direkten Kontakt zu den Menschen findet“, wie er sagt. Aber das Betreuungsgebiet der Markkleeberger Bürgerpolizisten erstreckt sich von Wachau über die Kernstadt bis hin an den Cospudener See. „Das ist allein zu Fuß nicht machbar“, begründet der Bürgerpolizist, warum das Team öfter im Auto unterwegs ist.

Zwischen Schutzweste und Augenhöhe

Auch wenn der Polizeihauptmeister festgestellt hat, dass der Respekt gegenüber Ordnungsorganen einer zunehmenden Aggressivität Platz macht, relativiert er diese Erscheinungen. „Im Allgemeinen begegnet man uns überwiegend höflich und wir spüren auch, dass uns Vertrauen entgegengebracht wird“, sagt Klatt. Dabei zeigt er auf eine Zimmerpflanze, die eine Markkleebergerin vor Kurzem als Dankeschön für die schnelle Reaktion auf ihren Anruf persönlich vorbeigebracht hat. Dennoch wünsche er sich bei manchen Streifengängen, dass die Bürger nicht nur die Uniform wahrnehmen, sondern auch den Menschen, der in ihr steckt. Deshalb würde Klatt beim Gang durch Markkleeberg gern öfter auf gewisse Ausrüstungsgegenstände verzichten. „Allein das Auftreten mit Schutzweste schafft eine optische Distanz, die es schwer macht, dem Gegenüber das Gefühl von Augenhöhe zu vermitteln“, hat er festgestellt.

Ältere drängen mehr in den Mittelpunkt

Im Alltag falle dieser Aspekt aber trotzdem nicht so sehr ins Gewicht. „Man kennt uns inzwischen“, sagt Klatt, der von Passanten auch schon gehört hat, dass „die zwei ABV’s eigentlich schwer in Ordnung sind.“ Die beiden Bürgerpolizisten sind keine Kripo-Beamten und bilden auch kein Sondereinsatzkommando. „Vorwiegend sind es häusliche oder nachbarschaftliche Situationen, zu denen wir gerufen werden. Auffällig ist aber die Zunahme von Fällen, die im Zusammenhang mit Demenzerkrankungen vor allem älterer Menschen stehen,“ weiß Klatt. Das Spektrum reiche hier von der Anzeige gar nicht vorgefallener Straftaten bis hin zur Suche von Personen, die nicht mehr nach Hause gefunden und sich verirrt haben. „Wir stehen deshalb in regelmäßigem Kontakt mit dem Sozialamt“, erläutert der Bürgerpolizist, der sich in solchen Fällen „auch schon mal als Seelendoktor beweisen“ müsse.

Nach der Rückkehr ins Büro wartet dann noch allerhand Papier. Einsatzberichte, Ermittlungsersuchen aus anderen Bundesländern, Statistiken – es ist der ruhigere Teil des Arbeitstages, dem er nach über sieben Jahren als Markkleeberger Bürgerpolizist inzwischen auch eine gute Seite abgewinnen kann.

Menschen nicht mehr so entspannt wie früher

„Die Zeiten sind unruhiger geworden“, bedauert der 55-Jährige. Die Leute seien nicht mehr so entspannt wie früher. Und da ist er, der Mensch, der seit fast 30 Jahren in der Polizeiuniform steckt. Sein größter Wunsch ist die Rückkehr zur Normalität. „Die Folgen der Corona-Pandemie haben viel mit unserer Gesellschaft gemacht. Ich hoffe, dass das bald vorbei ist und die Menschen wieder gelassener werden.“

Von Rainer Küster