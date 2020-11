Markkleebergs Haushalt bekommt ein Klimabudget

Markkleeberg

Markkleebergs Stadtrat hat jetzt mehrheitlich der Aufnahme des Haushaltstitels „ Klimabudget“ zugestimmt. Das hatten die Grünen beantragt. 50 000 Euro werden dafür in den Doppelhaushalt 2021/22 eingestellt.

Klimarat sammelt Idee

„Das sind zusätzliche Ausgaben, aber sie entsprechen den Empfehlungen unseres Integrierten Klimaschutzkonzeptes und ich begrüße das Anliegen“, sagte Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD). Das Geld könne auch dafür benutzt werden, zusätzliche Fördermittel zu beantragen. Ideen würden im Klimabeirat gesammelt. Eine sei beispielsweise das 50:50-Projekt, das allerdings noch präzisiert werden muss. Dabei ginge es darum, Energie einzusparen, so Klima und Umwelt zu schützen und dafür einen Bonus zu erhalten. „Im kommenden Jahr planen wir in Absprache mit den Schulen einen Jugendklimagipfel in Form eines Workshops“, so Schütze.

Bürgerschaftsengagement ist gefragt

Mit dem Klimabudget sollen unter anderem Maßnahmen zur Stadtbegrünung, klimafreundliche Initiativen von Vereinen, Kindereinrichtungen, Schulen und freien Trägern, abgasfreie Transportmittel sowie Vorhaben zur Verbesserung des Radverkehrs gefördert werden. Kommunaler Klimaschutz sei ein notwendiger und sinnvoller Schlüssel zum Erreichen der Klimaziele, betonten die Grünen in ihrem Antrag. Auch im Leitbild „ Markkleeberg 2030“ würden Maßnahmen zur Erhöhung der Artenvielfalt sowie zum Ausbau des Bürgerschaftsengagements benannt. In Wahrnehmung und Selbstverständnis sei Markkleeberg „Die Stadt im Grünen“, heißt es in dem Leitbild. Attraktive Parks und Landschaften mit hohem Aufenthaltswert für die Menschen und Entfaltungsspielraum für die Natur zögen sich als Grünes Rad um die Stadt.

Von Gislinde Redepenning