Markranstädt/Leipzig

Im Berufungsprozess wegen Bestechlichkeit vor dem Landgericht Leipzig ist der Markranstädter Bauamtsleiter Sven Pleße zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen verurteilt worden. Damit milderte die vierte Strafkammer das Urteil der ersten Instanz zu Gunsten des Angeklagten ab. Die Bestechlichkeit sieht allerdings auch die Vorsitzende Richterin am Landgericht, Karen Aust, als erwiesen an. Das Amtsgericht Borna hatte dafür eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung verhängt.

„Das war ein Wahnsinnsfehler“

Bis zuletzt hat Pleße abgestritten, im Jahr 2016, als Stadtplaner in Markkleeberg, aus finanziellen Gründen einen Bebauungsplan eigenmächtig geändert zu haben. „Ich habe niemals einen Vorteil daraus bekommen und es wurde mir auch keiner in Aussicht gestellt“, sagte er in seinen Schlussworten. „Ich bereue zutiefst, was ich getan habe. Das sage ich nicht nur, das meine ich ernst.“ Er sei sich der Tragweite und des Ausmaßes nicht bewusst gewesen. „Das war ein Wahnsinnsfehler, keine Frage“, so Pleße. „Und ich würde das nie wieder tun.“ Zuvor hatte er an diesem dritten Verhandlungstag seine Freundschaft zu jenem Bekannten als Motiv erklärt, für den er den Bebauungsplan im „Villen- und Siedlungsraum Raschwitz“ geändert haben will. „Wir kennen uns seit 20 Jahren und haben uns immer gegenseitig geholfen“, so Pleße. „Und so war es auch in diesem Fall.“

Angeklagter räumt Manipulation ein

Wie berichtet, hat Pleße bereits am ersten Verhandlungstag die Manipulation des Bebauungsplanes eingeräumt. Konkret hat er aus dem denkmalgeschützten Garten des Gutshauses Raschwitz ein Baufeld gemacht. Dafür – auch das hat er eingeräumt – hat er den Urlaub des für dieses Gebiet eigentlich zuständigen Kollegen genutzt. In eben dieser Zeit waren zwei Bauanträge eingegangen. Die ganze Sache flog schließlich auf, weil das Landratsamt eine Rückfrage zur Fassadengestaltung hatte, die an den zuständigen Stadtplaner ging. Der konnte mit dem Bebauungsplan nichts anfangen und informierte seine Amtsleiterin und schließlich Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD).

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gericht geht von versprochener Zuwendung aus

„Die Beweisaufnahme hat das Geständnis der Manipulation bestätigt“, erklärte Aust in der Urteilsbegründung. „Dass kein Geld dafür versprochen wurde, ist nach Ansicht des Gerichts widerlegt.“ Dass es lediglich um einen Planungsfehler gegangen sei, wie zunächst von Pleße angegeben, davon sei das Gericht nicht überzeugt. „Wir gehen davon aus, dass eine finanzielle Zuwendung in Aussicht gestellt wurde“, so Aust. Von wem, das habe sich nicht feststellen lassen.

Hauptamtsleiterin belastet Angeklagten

Besonderen Stellenwert hatte die Zeugenaussage der Markkleeberger Hauptamtsleiterin. Ihr gegenüber habe der Angeklagte geäußert, dass Geld erst mit Erteilen der Baugenehmigung geflossen wäre, wie sie im Zeugenstand erklärte und kurz nach dem Gespräch in einem Gedächtnisprotokoll festhielt. Auch eine E-Mail des Bekannten, in der dieser schrieb: „Wir könnten damit Millionen verdienen“, belastete Pleße. Im Laufe der Verhandlung kam dann zu Tage, dass Pleße sich bereits 2013 und 2014 für eben diesen Bekannten mit dem Grundstück befasste. Die erste Änderung hatte er 2015 vorgenommen, diese habe er jedoch selbst für unzureichend eingeschätzt, räumte der Angeklagte ein.

Markranstädter Bürgermeisterin will sich mit Stadtrat beraten

Ob Revision eingelegt wird, ließ Verteidiger Malte Heise noch offen. „Darüber werden wir uns in dieser Woche verständigen.“ Unklar ist bisher auch, ob die mit dem Urteil verbundene Vorstrafe eine Konsequenz für Pleßes Job in Markranstädt hat. Auf Nachfrage erklärt Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos): „Ich werde mich dazu zunächst im nichtöffentlichen Teil mit dem Stadtrat beraten.“

Von Linda Polenz