Markranstädter Bauamtsleiter wehrt sich gegen Bestechlichkeitsvorwurf

Markranstädt/Leipzig

Sechs Monate Haft auf Bewährung. Das ist das Urteil, das der Markranstädter Bauamtsleiter Sven Pleße am 3. November des vergangenen Jahres vom Amtsgericht Borna wegen Bestechlichkeit erhielt. Er ging dagegen in Berufung – die Verhandlung dazu fand am Donnerstag am Landgericht Leipzig statt.

Angeklagter räumt Manipulation ein

Dem Urteil zu Folge soll Pleße einen Bebauungsplan des Planungsgebietes „Villen- und Siedlungsraum Raschwitz“ in seiner Funktion als Bauamtsmitarbeiter der Stadt Markkleeberg im Jahr 2016 manipuliert und damit aus einem Denkmalgarten ein Baufeld gemacht haben. Das bestritt Pleße auch bei der Berufung nicht. Allerdings sei ihm dafür weder Geld versprochen, noch gezahlt worden. „So wie es das Amtsgericht Borna gemacht hat, kann man eine Verurteilung nicht vornehmen“, erklärte Verteidiger Malte Heise zur Begründung der Berufung. „Das Verfahren war rechtsfehlerhaft, weil keine Gesamtschau vorgenommen wurde.“ Aus seiner Sicht sei es problematisch, den vermeintlich Bestochenen zu verurteilen, aber keinen Bestecher nennen zu können.

Bekannter habe ihn zu diesem Grundstück befragt

Der Angeklagte selbst äußerte sich umfassend. Ein Bekannter, den er seit 2003 kenne, habe ihn bei besagtem Grundstück gefragt, welche Möglichkeiten der Bebauung es gebe. „Das war für mich überhaupt erst der Anlass, mich mit diesem Flurstück zu beschäftigen“, so Pleße. Denn: Der reguläre Sachbearbeiter in diesem Fall sei er nicht gewesen. „Die einzige Möglichkeit in so einem Fall ist die Änderung des Bebauungsplans“, so Pleße. Allerdings habe die Aufstellung für eben jenen bereits zehn Jahre gedauert, es seien Normenkontrollverfahren anhängig gewesen. Kurz: Er habe davon ausgehen müssen, dass sich die Stadt in den nächsten Jahren nicht erneut damit beschäftigt. „Das habe ich meinem Bekannten mitgeteilt und gesagt, dass ich mal schaue, was da geht.“

Angeklagter will Planungsfehler erkannt haben

Im vorliegenden Fall sei das Grundstück voll erschlossen und eine generelle Bebauung möglich gewesen. „Diesen planerischen Fehler habe ich gemerkt“, so Pleße. Deshalb habe er von seinem Dienstcomputer aus den Bebauungsplan geändert und auf die Webseite der Stadt Markkleeberg gestellt – und somit aus dem Denkmalgarten Bauland gemacht. „Mein Antrieb war, dass ich den Fehler erkannt habe, wusste, dass eine Änderung des Bebauungsplans nicht gemacht würde und ich die Möglichkeiten hatte, es zu ändern.“ Er habe das Risiko falsch eingeschätzt. „Ich bereue im Nachgang zutiefst, was ich getan habe“, meinte der jetzige Markranstädter Bauamtschef. „Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich mit Leib und Seele Planer bin“, so Pleße. „Mir wurde zu keiner Zeit eine Belohnung versprochen.“

Staatsanwaltschaft lastet ihm Bestechung an

Genau das ist allerdings der Vorwurf der Staatsanwaltschaft – und sie stützt sich auf die Markkleeberger Hauptamtsleiterin. Sie habe, nach eigener Aussage, den Angeklagten nach seiner Suspendierung zum Büro begleitet und beaufsichtigt, dass er nur seine persönlichen Sachen mitnimmt. „Ich habe ihn gefragt, warum er das getan hat“, erklärte sie. „Er meinte, die Versuchung sei zu groß gewesen.“ Auf ihre Frage, ob er dafür Geld bekommen oder erpresst worden sei, habe er geantwortet, dass Geld erst bei Erteilung einer Baugenehmigung geflossen wäre.

Durch Bauantrag ist Manipulation aufgeflogen

Aufgeflogen sei die ganze Geschichte, weil das Amt für Denkmalpflege des Landkreises Leipzig zum Bauantrag eine Nachfrage zur Fassadengestaltung hatte. Der eigentlich zuständige Mitarbeiter des Bauamtes in Markkleeberg, der ebenfalls als Zeuge geladen war, habe diese E-Mail erhalten, aber nichts mit dem Bauantrag anfangen können. „Als ich gemerkt habe, dass dort eine Bebauung ausgewiesen ist, wo eigentlich keine möglich ist, habe ich gedacht, mir will jemand was Böses“, sagte er.

Nächsten Donnerstag ist auch Markkleebergs OBM geladen

Am Donnerstag ist der nächste Verhandlungstag. Dann soll auch der Markkleeberger Oberbürgermeister Karsten Schütze aussagen. Zudem beantragte Verteidiger Heise die Ladung weiterer Zeugen, unter anderem den Polizeidirektor, der mit seiner Gattin eben dieses Grundstück bebauen wollte.

Von Linda Polenz