Markranstädts Bürgermeister Jens Spiske schwingt am Kap in Zwenkau den Kochlöffel

Zwenkau/Markranstädt

Markranstädts Bürgermeister Jens Spiske (parteilos) sitzt entspannt im Sessel unter dem Porträt von Sibylla Augusta, im 18. Jahrhundert Regentin der Markgrafschaft Baden-Baden und Namensgeberin des neuen Caféhauses am Kap in Zwenkau. Er gönnt sich eine Pause vom kommunalpolitischen Alltag, um sein Lieblingsgericht zu kochen und zu kredenzen.

Spiske hat probegekocht

Es waren schon zahlreiche Größen aus Kunst und Kultur, Politik und Wirtschaft im inzwischen geschlossenen badischen Restaurant Türkenlouis zu Gast, um im Rahmen der Kochshow „Omas Küche“ vor den Kameras des Leipzig Fernsehens und mit Blick auf den Zwenkauer See zuzubereiten, was ihnen selbst und ihrer Familie am besten schmeckt. Jetzt lädt Chefkoch Christian Müller an den Herd des benachbarten Caféhauses ein. Und schnell wird klar: Müller muss kaum Hilfestellung geben, Jens Spiske weiß genau, was er will. Er kennt seine Rezepte aus dem Effeff und hat sogar zu Hause probegekocht.

Zeit für zwei schnelle Porträts

Zur Vorspeise gibt es ein Lachstatar auf einem Avocado-Spiegel. Als Hauptgericht lockt Spargel – an dem Spiske fachkundig geschnuppert hat, um die Frische zu testen – mit Salzkartoffeln, Kalbsschnitzel und hausgemachter Sauce Hollandaise. Auf Kalorienbomben zum Dessert möchte er verzichten, ein Espresso und ein Leipziger Allasch scheinen ihm angemessen. „Ich koche gerne und regelmäßig mit meiner Frau Anja zusammen, sie hat mich ermutigt, hier mitzumachen“, plaudert er aus dem Familienleben. „Wir sehen uns auch regelmäßig Kochsendungen im Fernsehen an.“ Die Einladung zum Kochen von Hausherr Günter Bauer stand seit langem, bisher scheiterte es an der Zeit.

Schnellzeichner Jo Herz (links) nimmt sich Jens Spiske gleich zweimal vor, als Stadtoberhaupt bekommt er Krone und Zepter. Quelle: Gislinde Redepenning

Die nimmt er sich diesmal sogar, um sich von Schnellzeichner Jo Herz porträtieren zu lassen. Der zückt gleich zweimal den Stift. „Erst einmal zeichne ich die Leute schön“, erklärt er schmunzelnd. „Denn nicht jeder ist begeistert, wenn er karikiert wird.“ Spiske hat genügend Humor und sich als Politiker eh ein dickes Fell angeeignet. Er freut sich auch über sein zweites Bild – sein Konterfei als Stadtoberhaupt mit Krone und Zepter in der Hand.

Von Gislinde Redepenning