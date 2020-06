„Matschraketen“ und „Seitenstecher“ laufen dem Corona-Frust davon

Markkleeberg

Super Kulisse, super Event – aber auch super Hitze beim Comeback-Run am Wochenende am Markkleeberger See: Die liebe Sonne hatte es besonders am Sonnabend wohl ein bisschen zu gut gemeint. Feuerte sie die Sportler doch von oben kräftig an, sodass der Schweiß nur so perlte.

Sonne strahlt auf schwitzende Sportler

„Ich sollte mich ,Tomate‘ nennen“, sagte Daniela aus Potsdam über ihr rot angelaufenes Gesicht beim Zieleinlauf. Die Ausdauersportler bewiesen nicht nur Stehvermögen, sie haben auch Humor. Wer schmunzelt nicht über Teamnamen wie „ Matschrakete“, „Quarknasen“, „Risikogruppe“, „ Forrest Gump Running Academy“, „Heul nicht.Lauf“ oder „Seitenstecher“?! Oder „Langsam, aber glücklich“?! So nannte sich ein Team vom Verein Sportfreunde Neuseenland, dem Organisator des Events. Passender wäre gewesen: „Lauft mit uns“.

Anzeige

Außer auf der Strecke herrschte Maskenpflicht. Quelle: André Kempner

Weitere LVZ+ Artikel

Gas geben und Spaß haben

Denn der Comeback-Run wurde von den Freizeitsportlern nicht nur sehnsüchtig erwartet, er war auch ein voller Erfolg. „300 Teilnehmer sind dabei“, freute sich Susann vom Organisationsstab über den Zuspruch. „Alle wollen ein Zeichen setzen, Gas geben und gemeinsam Freude haben.“ Selbstverständlich wurden die strengen Hygieneauflagen erfüllt; galt es doch, dem Corona-Frust davonzulaufen. Jeweils zwei Sportler starteten in einem Abstand von drei Metern, um die crossige fünf oder neun Kilometer lange Strecke am Südufer des Markkleeberger Sees zu absolvieren. Immer wieder wurden sie von Moderator Roman Knoblauch enthusiastisch angespornt.

„Befreie Dich nun endlich aus der wettkampflosen Zeit“

Unter den Freizeitsportlern aus nah und fern war auch Jens aus Lößnig. „Ich bin froh, dass ich endlich wieder unter Wettkampfbedingungen laufen kann“, sagte der Leipziger, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Petra regelmäßig an Events in Budapest und Wien teilnimmt. Mal wieder bei einem Wettbewerb zu rennen, war auch für Robert (35) aus Leipzig-Lindenau der Grund für die Teilnahme. Den Markkleeberger See kennt Jeanette (42) aus Weltewitz bereits vom Cross de Luxe. „Sonst laufe ich im Moment nur in Thüringen oder trainiere solo. Klar, dass ich mich gefreut habe, als es hieß: ,Befreie Dich nun endlich aus der wettkampflosen Zeit.‘“ Und wie war der Neun-Kilometer-Lauf unter der Sonne Markkleebergs? „Anstrengend“, bekannte Jeanette – und lachte.

Von Ingrid Hildebrandt