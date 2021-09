Markkleeberg

. Der Landkreis Leipzig gehört zu den waldärmsten in ganz Deutschland. Damit das nicht so bleibt, hat der Landesverband Sachsen der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) das Waldmehrungsprojekt Markkleeberger See ins Leben gerufen. Auf rund 9000 Quadratmetern wurden in den letzten Jahren insgesamt 5500 junge Bäume angepflanzt. „Eine Investition in die Zukunft“, betonte der Markkleeberg Oliver Fritzsche, SDW-Vorsitzender in Sachsen.

Kreis hat nur 15 Prozent Wald

Zum Abschluss des Projekts begrüßte er diese Woche zahlreiche Ehrengäste, darunter Claus Mann vom Seebetreiber EGW (Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen) und Leipzigs Forstdirektor Andreas Padberg, die mit dem Spaten die letzten Pflanzen in den Boden brachten. „Unser Landkreis ist mit nur 15 Prozent sehr waldarm“, bedauerte Fritzsche. Das solle sich ändern, der Wald als Lebensraum, Wasserspeicher und wichtiger Baustein des aktiven Natur- und Klimaschutzes weiter wachsen. Dadurch werde zusätzlich das Mikroklima positiv beeinflusst.

Auch Waldrand wichtig

Klimastabile Bäume wie die genügsamen Schwarzkiefern, die mit Hitze und Trockenheit zurechtkommen, und die schnell wachsende Robinie wurden auf dem Abraum des ehemaligen Braunkohlentagebaus angepflanzt. Nahe dem Steinerlebnisplatz an der Kanuparkschleuse zwischen Störmthaler und Markkleeberger See kamen auch Wildapfelbäumchen, Vogel- und Mehlbeere sowie blühende Sträucher wie Schlehen und Hartriegel in den Boden. „Die Waldrandgestaltung als Schutz gegen Austrocknung ist auf den schwierigen Böden hier sehr wichtig“, erklärte SDW-Landesgeschäftsführer Friedrich Findeisen. Dass die Neuanpflanzungen durch einen Zaun geschützt werden, diene nicht nur der Vermeidung von Verbissschäden durch Wildtiere. „Hier herrscht viel Publikumsverkehr, wir wollen verhindern, dass die Seebesucher die jungen Pflanzen zertreten“, sagt Findeisen.

Bausparkasse spendet

Finanziert wurde das Vorhaben mit Hilfe der LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG. Vorstandsmitglied Winfried Ebert übergab einen symbolischen Scheck über 20 000 Euro.

Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, wies in ihrem Grußwort auf den erschreckenden Zustand des durch Dürren, Schädlinge und Stürme großflächig geschädigten deutschen Waldes hin. Im Jahr 2020 des Heimaturlaubes sei das vielen, die den dramatischen Zustand des Baumbestands bis dahin nur aus Schlagzeilen kannten, erst richtig bewusst geworden.

Von Gislinde Redepenning